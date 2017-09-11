MUĞLA (AA) - İzmir Ekonomi Üniversitesi ile Japonya'daki Shizuoka Kültür ve Sanat Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen 4. Uluslararası Tasarım Çalıştayı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe, iki üniversitenin öğrencileri ve öğretim üyeleri katıldı. Çalıştayda, Türk ve Japon öğrenciler mavi yolculuk ve yat charter sektörü için farklı deniz araçları tasarladı.

Bodrum'un farklı noktalarında 2 gün araştırmalar yapan Türk ve Japon 25 öğrenci ve öğretim üyesi, araştırma sonunda bölgeye özgü deniz araçlarının hem geçmişine hem de bugününe ışık tutan önemli yat ve tekne imalatçılarını ve Bodrum Deniz Müzesini ziyaret etti.

Öğrenciler tarafından hazırlanan projeler, Bodrum'un Gümbet Mahallesi'ndeki bir otelde Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkanı Gündüz Nalbantoğlu, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz'ün de aralarında bulunduğu sektör temsilcilerinin katılımıyla tanıtıldı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Can Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 yıldır devam çalışmanın Bodrum ayağını yaptıklarını söyledi.

Çalıştayla iki üniversitenin tasarım bölümü öğrencilerini bir araya getirdiklerini ifade eden Özcan, "Türk ve Japon öğrenciler bir konuyla ilgili fikir geliştirdiler. Tasarım fikirleri açısından önemli bir proje. Bu öğrenciler geleceğin tasarımcıları. Bu onların gelecekteki çalışmaları için de çok önemli bir tecrübe." dedi.

Bodrum'u özellikle seçtiklerini belirten Özcan, şöyle konuştu:

"Daha önce ulaşım araçları ve turizm sektörünü bir araya getiren projelerle çalışıldı. Bodrum'un çok marka olan bir kavramı var, mavi yolculuk. Japonları bu mavi yolculuk kavramıyla tanıştırıp, bizim Türk öğrenciler ve Japon öğrenciler bu çok özel konuya yeni bir boyut kattılar. Dört grup dört ayrı projeyle karşımıza çıktılar."

Shizuoka Üniversitesi Tasarım Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yasuko Takayama da Bodrum'da çok güzel bir çalışma yaptıklarını söyledi. Bodrum'un tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını anlatan Takayama, "İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü ile ortak çalışıyoruz. Bodrum'da deniz sektörü üzerine projeler yaptık. Şu anda da projelerimizi tanıtıyoruz." diye konuştu.

Takayama, Bodrum'un Orak Adası yakınlarında denizde araştırma yaptıkları sırada, kendisinin ve Watanabe Ai isimli Japon öğrencinin caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının saldırısına uğradığını, olayda kendisinin kolundan, öğrencinin de bacağından ısırılarak hafif şekilde yaralandığını sözlerine ekledi.