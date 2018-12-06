40 yıllık çöplük şehri aydınlatacak

ERZİNCAN (AA) - BARIŞ YALÇINKAYA - Erzincan'da, belediyenin girişimiyle hayata geçirilen ve yapımında sona yaklaşılan çevreci tesis, çöplükteki metan gazından bir ayda elde edeceği elektrik enerjisi ile kentteki yaklaşık 6 bin konutun ihtiyacını karşılayacak.

Erzincan Belediyesi, bir süre önce, kentte yaklaşık 40 yıl çöp depolanan ve artık kullanılmayan alanda oluşan metan gazından elektrik enerjisi üretimi yapılacak tesis kurmak için harekete geçti.

Yap-işlet-devret modeliyle yapımına başlanılan ve tamamlanma aşamasına gelen tesiste elektrik enerjisi üretimi için çöp depolama alanına gaz bacaları yerleştirildi.

Gaz bacalarından borular yardımıyla içten yanmalı motorlara ulaştırılan metan gazı burada elektrik enerjisine dönüştürülüp trafolara aktarılacak.

Trafolara gelen elektrik enerjisi daha sonra şehir şebekesine yüklenip kentin enerji tüketiminde kullanılacak.

Tesiste eski çöplük alanında üretilecek enerji dışında da toplanan yaklaşık 200 ton çöpten yine elektrik enerjisi üretilecek.

Saatte 1,5, günde 36, ayda ise 1080 megavat elektrik enerjisi üretimi hedeflenen tesisten bir ayda sağlanacak enerji ile kentteki yaklaşık 6 bin konutun enerji ihtiyacı giderilecek.

Enerjide büyük tasarruf sağlayacak olan, deneme üretimlerine başlanılan tesisin bir ay sonra hizmete girmesi ve ilerleyen süreçte üretimini artırması hedefleniyor.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesisin yaklaşık bir yıl önce ihale edilerek yaptırıldığını aktardı.

Çevreci bir proje olan tesisin enerjide ciddi tasarruf sağlayacağını anlatan Başsoy, "Hem işletmeci firma hem belediye olarak çevre duyarlılığından dolayı projede kar, zarar hesabı yapmadık. Ama çöp depolama alanının ıslahıyla bugüne kadar birikmiş atıklardan ve kent merkezi ile ilçelerden toplanacak çöplerden enerji elde edip ciddi ekonomik kazanç sağlayacağız." dedi.

Tesiste, çöplükteki drenaj boruları aracılığıyla sağlanan metan gazının elektrik enerjisine dönüştürülüp şehir şebekesine aktarılacağına işaret eden Başsoy, "Tesiste, şu an itibarıyla tamamen elektrik enerjisi üretebilecek seviyeye gelinmiştir. Buradan saatte yaklaşık 1,5 megavat elektrik enerjisi elde edeceğiz. Tesiste deneme üretimleri yapılmış ve başarıyla elektrik elde edilmiştir. bilgisini paylaştı.

- Tesis yaklaşık 5 yılda maliyetini karşılayacak

Projenin yaklaşık 15 milyon liraya mal olduğunu söyleyen Başsoy, şöyle konuştu:

"Tesisin Erzincan Belediyesine yıllık geliri 2,5 ile 3 milyon lira civarında. Daha önemlisi projenin çevreci oluşu, atıklardan enerji elde edip ekonomiye kazandırması. En önemlisi de kentin çöpünün ıslah edilerek yeşil örtüye dönüştürülmesidir. Kentte, günde 200 tona yakın çöp toplanıyor. Bu çöpler elektrik enerjisine dönüşecek."

- Tesis, çöplükteki yanın ve patlama riskini de ortadan kaldırdı

Tesisi yapan Erkar Enerji firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Karagül de eski çöp depolama alanında metan gazı sebebiyle yangın ve patlama riskinin olduğuna işaret etti.

Karagül, şunları kaydetti:

"Yapılan çalışmalarla çöp depolama alanındaki yangın ve patlama riskini de ortadan kaldırdık. Tesisteki elektrik enerjisi üretiminde de sona geldik. Saatte 1,5, günde ise 36 megavat enerji üretimi hedefliyoruz, bunun için günlük yaklaşık 175 ile 200 ton çöpe ihtiyaç var."

Tesisteki sisteme de değinen Karagül, "Çöp depolama alanındaki eski çöp dağına 35-40 fore kazık sistemiyle gaz bacası yaptık. Emme basma sistemiyle eski çöp sahasındaki gazı da sisteme dahil edip içten yanmalı gaz motoru vesilesiyle enerjiye çevirip trafolar aracılığıyla şehir şebekesine vereceğiz." diye konuştu.