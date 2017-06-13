"400 tesisi açmak için hazırız"

ANKARA (AA) - ZEHRA AYDIN - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uygun bulması halinde 21 Kasım'da toplam maliyeti 7 milyar 900 milyon lira olan 400 tesisi açmak için hazırlıklarını tamamladıklarını bildirdi.

Bakan Eroğlu, AA muhabirine, 2003'ten geçen yıl sonuna kadar açılan tesislere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlığın son 14 yılda 145 milyar lira yatırım gerçekleştirdiğini belirten Eroğlu, "2003-2016 yıllarında 6 bin 447 tesis açtık. Açılan tesisler arasında 423 baraj, 491 HES, 787 gölet ve bent, bin 68 sulama tesisi, 177 içme suyu temin tesisi, 14 atıksu arıtma tesisi, 3 bin 443 taşkın koruma tesisi yer alıyor." bilgisini verdi.

Göreve geldiğinde Türkiye'nin 76 ilinde su sıkıntısı yaşandığını aktaran Eroğlu, bu iller ile nüfusu 50 binden fazla olan ilçelere de su temin ettiklerini, toplam 177 büyük yerleşim yerinin ve KKTC'nin su sıkıntısını çözdüklerini vurguladı.

"Atık su arıtma tesisi yapmak bizim işimiz değil, ama Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Ergene'de 14 ileri biyolojik atık su tesisini kurduk." diyen Eroğlu, 15'inci arıtma tesisinin açılışının bu sene yapılacağını kaydetti.

Eroğlu, Bakanlık olarak dere ıslahına da çok önem verdiklerine işaret ederek, "Eskiden Türkiye'de sık sık sel felaketi olurdu, artık gitgide azalıyor. Belki sıfıra indirmek mümkün olmayabilir ama etkisini, verdiği zararları en asgari seviyede tutmak hedefimizdi. 3 bin 443 dere ıslahı, taşkın koruma tesisi yaptık. 6 bin 447 tesisi milletimizin hizmetine sunduk. Bu bir rekordur. Dünyada bu kadar tesis açan başka bir bakan olmadığı kanaatindeyim. Ayrıca İSKİ'de 600 tesisi İstanbul'un hizmetine sunmuştuk, açtığımız 6 bin 447 tesis ile birlikte toplam rakam 7 bin 47 oluyor. Ağaçlandırma çalışmalarında da destan yazıyoruz. Son 14 yılda 3 milyar 750 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Ülkemize 15 milyon dekar yeni orman alanı kazandırdık." diye konuştu.

- "Açılış için hazırız, gece gündüz çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlıklardan 6 aylık hedeflere ilişkin bir rapor istediğini aktaran Bakan Eroğlu, "Bu sene toplam maliyeti 7 milyar 900 milyon lira olan 400 tesisi açmak için hazırız. Sayın Cumhurbaşkanımız teşrif buyurdukları takdirde 21 Kasım'da bu tesislerin açılışını yapacağız. Açılış için hazırız, gece gündüz çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Eroğlu, bütün planların yapıldığını, nerede, ne yapacaklarının belli olduğunu, her şeyi 21 Kasım'a kadar bitirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Açılışı yapılacak tesisler arasında 85 baraj, 151 sulama tesisi, 23 içme suyu tesisi, 1 atık su arıtma tesisi, 73 dere ıslahı, 3 ulaşım tesisinin yer aldığını anlatan Eroğlu, bunun dışında 2019 yılı hedeflerine ilişkin de bilgi vererek, 220 milyar 150 milyon liraya mal olacak bölgesel gelişim projelerinin de 2019'a kadar tamamlanacağını ifade etti.

Bu eserleri Türkiye'ye kazandırmak için çok çalıştıklarını vurgulayan Eroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçen sene 72 ili ziyaret etmiştim, kara yoluyla bir yılda dünyanın çevresinin 1,5 katı kadar yol kat etmişim. 597 temel atma, 529'u açılış olmak üzere geçen yıl bin 126 tesisi açtım. Cumhurbaşkanımız da önemli tesislerin Aralık ayında açılışını gerçekleştirmişti. Büyük tesislerimiz Cumhurbaşkanımız veya Başbakanımız tarafından açılıyor. Bu sene yıl başından şu ana kadar 36 ili ziyaret ettim. Bu ziyaretlerde 414 temel atma, 402'si açılış olmak üzere ülkemize 816 tesisi kazandırdık. Ramazan ayı boyunca da bugüne kadar 5 ilimizde vatandaşlarımızla iftar ve sahur programlarında buluştuk.”

