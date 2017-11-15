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42'nci Uluslararası Kuveyt Kitap Fuarı açıldı

KUVEYT (AA) - Kuveyt'te 30 ülkeden 482 yayın evinin katıldığı Uluslararası Kuveyt Kitap Fuarı, 42'nci kez kitapseverlerle buluştu. Ülkenin güneyinde yer alan Havalli ilindeki Müşref bölgesinde kurulan ve 25 Kasım'a kadar devam edecek...

42'nci Uluslararası Kuveyt Kitap Fuarı açıldı

KUVEYT (AA) - Kuveyt'te 30 ülkeden 482 yayın evinin katıldığı Uluslararası Kuveyt Kitap Fuarı, 42'nci kez kitapseverlerle buluştu.

Ülkenin güneyinde yer alan Havalli ilindeki Müşref bölgesinde kurulan ve 25 Kasım'a kadar devam edecek fuarın açılışı, Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve Enformasyon Bakan Vekili Muhammed Abdullah el-Mübarek es-Sabah tarafından yapıldı.

Fuar Müdürü Said el-Anzi, düzenlediği basın açıklamasında, fuarda; 482 standın yer aldığını belirterek, "Fuara, 423'ü özel, 53'ü hükümet kuruluşu ve 6'sı da Arap ve bölgesel organizasyonlar olmak üzere 17'si Arap 30 ülkeden 482 yayın evi iştirak etti." dedi.

Anzi, değerli kitaplar ve bilgisayarda yer alanlar listesine 11 binden fazla yeni kitap isminin eklendiğini söyleyerek, halihazırdaki listede bulunan kitap isimlerinin sayısının 160 bine yükseldiğini kaydetti.

Fuar kapsamında atölye çalışmaları, konferanslar, görsel sunumlar gibi kültür programların düzenleneceğini belirten Anzi, yazar, edebiyatçı ve entelektüellerin yanı sıra bu alandaki yetkililere buluşma fırsatı sunan bu fuarla Kuveyt'in kültürel rolünün vurgulandığını belirtti.

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