Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Lumbardhi Sineması futbol Ordu
İşte Yumuktepe gerçeği
İşte Yumuktepe gerçeği
Baklavaya fıstık zammı
Baklavaya fıstık zammı
İhracatçılar Katar yolcusu
İhracatçılar Katar yolcusu
40 ülkede Türkiye'yi tanıtıyor
40 ülkede Türkiye'yi tanıtıyor
Beyaz Saray'da bir ayrılık daha
Beyaz Saray'da bir ayrılık daha

43 terörist etkisiz hale getirildi

- Genelkurmay Başkanlığınca, 17-24 Ağustos'ta bölücü terör örgütüyle mücadele operasyonlarında 43 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi - Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik sınır hattında alınan tedbirler sonucu ele geçirilen 100 bin 960 paket kaçak sigaraya el konuldu - Teröristlerce kullanılan 14 sığınak, barınak, mağara ve depo imha edildi - Sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 9 bin 440 kişi yakalandı

43 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK), son bir haftada, Şırnak, Diyarbakır ve Hakkari'deki operasyonlarda 43 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı sürdürülen mücadele ile Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verildi. Buna göre, PKK'lı teröristlerce özellikle Hakkari ve Şırnak'ta sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanılan alanların temizlenmesi amacıyla başlatılan operasyonlara devam edildi.

Şırnak Beytüşşebap, İncebel, Kato Dağı, Silopi ve Namaz Dağı, Diyarbakır Hani ile Hakkari Yüksekova bölgelerinde 17-24 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda, 17 piyade tüfeği, bir adet makineli tüfek, 3 roketatar, 4 av tüfeği, 2 tabanca olmak üzere toplam 27 silah, 280 kilogram amonyum nitrat, 5,2 kilogram C-4 tipi patlayıcı, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile bomba yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirildi.

- Van'da bomba yüklü araç imha edildi

Tespit edilen 30 el yapımı patlayıcının imha edildiği operasyonlarda, teröristlerce kullanılan 14 sığınak, barınak, mağara ve depo kullanılamaz hale getirildi.

Van Gürpınar'ın Özlüce Mahallesi'nde bomba yüklü olduğu belirlenen araca, İl Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendi. Operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada, teröristlerce bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik sınır hattında alınan tedbirler ve düzenlenen operasyonlar sonucu, 100 bin 960 paket kaçak sigara, 214 litre akaryakıt, 200 kök kenevir ve 150 gram kubar esrar ele geçirildi.

Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucu, sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 9 bin 440 kişi yakalandı.

Son bir haftada düzenlenen operasyonlar sırasında 2 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı.

- Suriye'nin kuzeyindeki harekat

Suriye'nin kuzeyinde hudut güvenliğini sağlama, terör örgütü DEAŞ'ın tehdit ve saldırılarını önleme, yerinden edilenlerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlama, sivilleri koruma ve yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engelleme amacıyla düzenlenen harekat sürüyor.

TSK unsurlarınca desteklenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Azez-Cerablus arasındaki 243 yerleşim yeri ile 2 bin 15 kilometrekare alanı kontrolü altında tutuyor.

Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ile mayın arama ve temizleme çalışmaları sürdürülüyor.

Terör örgütü PKK/PYD unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bölücü Terör örgütüDiyarbakırGenelkurmay BaşkanlığıHaftalık BilgilendirmeHakkariÖzgür Suriye OrdusuşırnakTürk Silahlı Kuvvetleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5