44 yıldır her ramazan aynı camide Kur'an ziyafeti sunuyor

MANİSA (AA) - ZEKERİYA GÜNEŞ - Manisa'da, 1973'ten bu yana her ramazan Hatuniye Camisi'nde mukabele programına katılan 68 yaşındaki görme engelli Abdulmükellef Sarıkaya, vatandaşlara 30 gün boyunca Kur'an ziyafeti sunuyor.

Soma ilçesinde yaşayan doğuştan görme engelli Sarıkaya, Kur'an-ı Kerim'i 10 yaşında öğrendi. Kısa sürede hafız olan Sarıkaya, 44 yıl önce hocası Osman Göksu'nun görev yaptığı Hatuniye Camisi'nde mukabele programlarına katılmaya başladı.

Hocasının izinde 44 yıldır Soma'dan Manisa'ya gelip aynı camide mukabelelere iştirak eden Sarıkaya'nın Kur'an-ı Kerim tilavetini dinlemek isteyen vatandaşlar camiyi dolduruyor.

Sarıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşta Kur'an eğitimine başladığını ve 3 yıl içerisinde hafız olduğunu söyledi.

Kendisine ders veren hocasının 1973'te Soma'dan Manisa Hatuniye Camisi'ne tayin edildiğini anlatan Sarıkaya, şöyle konuştu:

"Hocamla tanıştıktan sonra kendimi ibadete adadım. Daha sonra hocamın peşinden gittim. Kendisi burada mukabele geleneği başlattı, ben de katıldım. Hocam vefat edince ben de her yıl onun izinde devam ettim. Evim Soma'da ama her ramazanda Manisa'ya gelip 44 yıldır camide mukabelelere katılıyorum. Kur'an okuduğumda kendimi iyi hissediyorum."

Hatuniye Camisi din görevlisi Hayrettin Çoban ise Sarıkaya'yı her ramazan misafir ettiklerini ifade etti.

Görme engelli Sarıkaya'nın bayrama kadar Manisa'da kaldığını vurgulayan Çoban, "Cami cemaati kendisine büyük bir sevgi besliyor ki buna karşılık her yıl gelip mukabelelerimize katılıyor." diye konuştu.

Şeref Gülşen de her ramazan Sarıkaya'yı dinlemek için Hatuniye Camisi'ne geldiğini söyledi.

Sarıkaya'nın Kur'anı çok güzel okuduğunu kaydeden Gülşen, "Kendisi her ramazan bize adeta Kur'an ziyafeti sunuyor. Biz kendisini çok seviyoruz, gözleri görmüyor ama kalp gözleri çok iyi görüyor." şeklinde konuştu.