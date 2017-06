44 yıldır her ramazan aynı camide Kur'an ziyafeti sunuyor - Soma'dan Manisa'ya gelip Hatuniye Camisi'nde mukabelelere katılan görme engelli Sarıkaya'yı dinlemek isteyen vatandaşlar ibadethaneyi dolduruyor - Sarıkaya: "Evim Soma'da ama her ramazanda Manisa'ya gelip 44 yıldır camide mukabelelere katılıyorum. Kur'an okuduğumda kendimi iyi hissediyorum" - Din görevlisi Çoban: "Cemaat kendisine büyük bir sevgi besliyor ki buna karşılık her yıl gelip mukabelelerimize katılıyor"

08 Haziran 2017 Perşembe 11:09