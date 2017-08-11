İSTANBUL (AA) - ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen "45 Günde Arapça Dil Kampı" sona erdi.
Dernek tarafından Çengelköy Arapça Dil Kampı'nda gerçekleştirilen kamptan mezun olan kursiyerler için ödül töreni düzenlendi.
Üsküdar Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törene, Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, Dil Kampı Koordinatörü Ahmet Ziya İbrahimoğlu ve mezun kursiyerler ile aileleri katıldı.
Törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından kursa katılan öğrenciler yaptıkları konuşmalarla kurs sırasında yaşadıkları duyguları paylaştı.
Törende mezun 65 kursiyere başarı plaketi verildi. Ayrıca kurs öğretmenlerine ve kursa katkıda bulunan kurumlara teşekkür plaketi sunuldu.