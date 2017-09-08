46. Türkiye Paraşüt Şampiyonası





İZMİR (AA) - Türk Hava Kurumu (THK) bünyesinde bu yıl 46. kez düzenlenen Türkiye Paraşüt Şampiyonası yarın yapılacak açılış töreniyle başlayacak.

THK'den yapılan yazılı açıklamada, Selçuk'ta bulunan Havacılık Eğitim Merkezi Başkanlığında bu yıl 46'ncısı düzenlenecek şampiyonada Türkiye'nin en iyi paraşüt sporcularının bir araya geleceği belirtildi.

Açıklamada, 10 Eylül Türkiye Serbest Paraşütçüler Günü'nün de kutlanacağı şampiyonda, hedef ve 4'lü formasyon branşlarının da yapılacağı, organizasyonun ardından ise tüm amatör paraşütçülerin katılacağı çoklu el ele tutuşma çalışmaları ve serbest atlayışla devam edeceği ifade edildi.



Her yıl sivil-asker iş birliği ile düzenlenen şampiyonada Türk Silahlı Kuvvetlerine ait CN-235 Casa, C-1060 tipi uçaklar ile THK'ye bağlı C-208 CARAVAN uçaklarının da Efes Hava Meydanı'nda görev yapacağı bildirildi.

Şampiyona, 17 Eylül Pazar günü kapanış töreniyle sona erecek.