48 bin Arakanlı bebek sağlıksız koşullarda doğacak

ANKARA/DAKKA (AA) - Save the Children'dan yapılan açıklamada, 900 bine yakın Arakanlı Müslüman'ın yaşadığı Bangladeş'in güneyindeki kamplarda hamile olan kadınların sayısından yola çıkarak her gün 130 bebek doğacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Yıl boyu bu sayının 48 bine ulaşacağı belirtilen açıklamada, çadırlardaki sağlıksız ortamda doğan bebeklerin ilk günlerinden itibaren hastalık ve yetersiz beslenme gibi risklerle karşı karşıya olacağı vurgulandı.

Kurumun kampların bulunduğu Cox's Bazaar kentindeki sağlık danışmanı Rachael Cummings, "Kamplarda hijyen koşulları çok kötü ve çadırlar difteri, kızamık, kolera gibi özellikle yeni doğanların savunmasız olduğu hastalıkların üreme yuvası. Çocukların doğacağı bir yer değil." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler'e göre, yaklaşık 700 bin Arakanlı Müslüman, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'da zulüm ve katliamlardan kaçarak Bangladeş'e geçti. UNICEF, bu sayının yüzde 60'ını çocukların oluşturduğunu belirtiyor.

Muhabir: Ayşe Aktaş