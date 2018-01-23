DAVOS (AA) - İsviçre'nin Davos kasabasında bugün başlayan Davos Zirvesi'nde güvenlik için sıkı önlemler alınıyor.

Dünya Ekonomik Forumunun (WEF) "Parçalanan Dünyada Ortak Gelecek Oluşturmak" ana temasıyla düzenlediği Davos Zirvesi, geniş güvenlik önlemleriyle dikkati çekti.

Polis helikopterleri Davos üzerinde uçarken İsviçre polisi ve askeri, Davos'a giden yollardaki arama noktalarında sıkı kontroller yapıyor.

Graubünden Kantonu Polis Şefi Walter Schlege, düzenlediği basın toplantısında, zirvede İsviçre ordusundan 4 bin 400 askerin polislere yardımcı olacağını söyledi.

Schlege, güvenliğin sağlanması için Lihtenştayn ordusunun da destek vereceğini ve Davos'ta görev yapacak toplam asker sayısının 5 bine kadar yükseleceğini kaydetti.

"Ordu olmadan forumun güvenliğini sağlamak garanti değil." ifadesini kullanan Schlege, Davos ile bağlantılı tüm kara ve demiryollarının sıkı denetime tabi tutulacağını bildirdi.

- Trump için özel güvenlik önlemleri

Schlege, zirvenin son günü Davos'a gelmesi beklenen ABD Başkanı Donald Trump'ın güvenliğinin sağlanması için İsviçre güvenlik güçleriyle ABD gizli servisinin birlikte hazırlık yaptığını açıkladı.

Bu arada İsviçre Federal Konseyinin, uçuşa yasak bölgeleri ihlal eden herhangi bir uçağın düşürülmesi talimatını da verdiği belirtildi.

Trump'ın Davos Zirvesi'ne katılımını engellemek için İsviçre'deki bazı organizasyonlar, sosyal medya üzerinden kampanya başlatmıştı.

Zirveye Trump'ın yanı sıra İngiltere Başbakanı Theresa May, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katılıyor.

- Türkiye'yi Şimşek ve Zeybekci temsil edecek

Küresel ekonomi, güvenlik ve çevre gibi alanlarda ortak çıkarlar doğrultusunda uluslararası iş birliğinin ele alınacağı 48. Dünya Ekonomik Forumu'na yaklaşık 70 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının katılması bekleniyor.

Davos Zirvesi'ne Türkiye'den Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya katılıyor.