48 saatlik oyun maratonuna rekor başvuru

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'de oyun geliştirme sektörüne ilgi her geçen gün artarken, tüm dünyada eş zamanlı gerçekleştirilen 48 saatlik oyun maratonu Global Game Jam (GGJ) için Türkiye Bölge Organizatörü görevini üstlenen GGJ ATOM'a rekor başvuru geldi.

İlki 2009'da gerçekleştirilen ve her yıl aynı tarihlerde pek çok merkezde tüm dünyayla eş zamanlı düzenlenen GGJ, 26-28 Ocak'ta oyun geliştiricileri ve bu sektöre ilgi duyanları buluşturacak.

Türkiye’de ilk defa 2009'da ODTÜ Teknokent tarafından hayata geçirilen GGJ ATOM ise geçen sürede uluslararası etkinliğin en büyük merkezlerinden biri oldu.

GGJ ATOM, ODTÜ Teknokent ve Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği iş birliğinde bu yıl da oyun geliştiricileri ağırlayacak. Oyun geliştiriciler, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde tüm dünyadan geliştiricilerle aynı anda yetenek ve bilgilerini sergileyecek.

Türkiye’nin dört bir yanından 220 geliştiricinin bir araya geleceği GGJ ATOM’da, oyun tasarımcıları, programcılar, görsel sanatçılar, ses geliştiriciler ve müzisyenler 50’nin üzerinde oyun geliştirecek.

Etkinlik kapsamında 48 saat boyunca bir arada olacak geliştiriciler, ilk gün açıklanan global temaya göre oyun fikirleri düşünüp, ekipleriyle beraber oyunlarını geliştirmeye başlayacak. Geliştiricilerin, GGJ’de oynanabilir bir oyun geliştirmelerinin yanı sıra diğer geliştiricilerle çalışarak iletişim ve paylaşım becerisi kazanmaları amaçlanıyor.

- Artan ilgi rekor getirdi

GGJ, dünyanın en büyük oyun geliştirme maratonu olmakla birlikte, en büyük bilişim geliştirme etkinliklerinden biri olarak da rekorlar kırmaya devam ediyor.

Gram Games, Panteon ve Taleworlds sponsorluğunda; Alictus, Narcade, SNG, Tiramisu ve Zibumi destekleriyle 290 başvuruyla rekor sayıya ulaşan GGJ ATOM, bu yıl da GGJ’nin en deneyimli merkezlerinden biri olarak maratonun gözde etkinliklerinden birini hayata geçirecek.

Türkiye saatiyle 26 Ocak Cuma günü 16.30’da açılışı yapılacak GGJ'nin ilk gününde geliştiriciler ekiplerini kuracak ve etkinlik sonuna kadar belirlenen tema üzerinden oyunlarını geliştirmeye çalışacak.

Uluslararası etkinlik yönetimi olan "globalgamejam.org"un belirlediği "rekabet değil paylaşım" vurgusunu da ön plana taşıyan GGJ ATOM, etkinlikle aynı zamanda oyun geliştirme kültürünün gelişmesini hedefliyor.