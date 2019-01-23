Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Bursa food istanbul Trabzon
En taze kahveyi yaptı
En taze kahveyi yaptı
Davos'ta güvenlik
Davos'ta güvenlik
Siber güvenlik şart
Siber güvenlik şart
Davos başladı
Davos başladı
Moda rüzgarı esti
Moda rüzgarı esti

49. Dünya Ekonomik Forumu

- Arjantin Merkez Bankası Başkanı Guido Sandleris: - "Arjantin ekonomisi resesyondan güçlenerek çıktı. Arjantin ekonomisi, resesyona sürüklenmesinden sonra küresel ticaretteki yavaşlamaya ve gelişmiş ekonomilerdeki faiz artışlarına karşı daha iyi hazırlandı"

49. Dünya Ekonomik Forumu
banner17

DAVOS (AA) - Arjantin Merkez Bankası Başkanı Guido Sandleris, Arjantin ekonomisinin resesyondan güçlenerek çıktığını belirterek, "Arjantin ekonomisi, resesyona sürüklenmesinden sonra küresel ticaretteki yavaşlamaya ve gelişmiş ekonomilerdeki faiz artışlarına karşı daha iyi hazırlandı." dedi.

Sandleris, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) zirvesinde düzenlenen, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın da katıldığı, "Gelişmekte Olan Piyasalar Görünümü" başlıklı oturumda konuştu.

Sandleris, Arjantin ekonomisinin resesyondan güçlenerek çıktığını belirterek, "Arjantin ekonomisi, resesyona sürüklenmesinden sonra küresel ticaretteki yavaşlamaya ve gelişmiş ekonomilerdeki faiz artışlarına karşı daha iyi hazırlandı." ifadesini kullandı.

Ülkesinin daha önce yüksek enflasyon, büyük mali ve ticari açıklarla başa çıkacak kadar güçlü olmadığını vurgulayan Sandleris, Arjantin’in mali ve ticaret açıkları açısından doğru yönde ilerlediğini ancak enflasyonun çok yüksek kalacağını söyledi.

Sandleris, Arjantin hükümetinin kemer sıkma politikalarını da savundu.

Hong Kong SAR Government Üst Yöneticisi (CEO) Carrie Lamni de Hong Kong’un ABD ve Çin arasındaki ticaret ihtilaflarından etkilendiğini belirterek, "Bazı ekonomilerin kurala bağlı sistemden kaçmaya çalıştığını görüyoruz. Türkiye, Hindistan gibi gelişmekte olan ekonomilerle beraber çalışmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
49. Dünya Ekonomik ForumuArjantin EkonomisiArjantin Merkez Bankası Başkanı Guido Sandleris
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1