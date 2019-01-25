Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda food istanbul dünya mersin
Hoover’den A++ kurutma teknolojisi
Çamaşır kurutmanın tasarruflu yolu
Renault'da yeni atama
Renault'da yeni atama
En taze kahveyi yaptı
En taze kahveyi yaptı
Davos'ta güvenlik
Davos'ta güvenlik
Siber güvenlik şart
Siber güvenlik şart

49. Dünya Ekonomik Forumu sona erdi

DAVOS (AA) - 49. Dünya Ekonomik Forumu, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen kapanış töreniyle sona erdi.Siyaset ve iş dünyasından dünyanın en etkili liderlerinin katıldığı Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) bu yılki zirvesi,...

49. Dünya Ekonomik Forumu sona erdi
banner17

DAVOS (AA) - 49. Dünya Ekonomik Forumu, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen kapanış töreniyle sona erdi.

Siyaset ve iş dünyasından dünyanın en etkili liderlerinin katıldığı Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) bu yılki zirvesi, "Küreselleşme 4: Dördüncü Sanayi Devrimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendirmek" ana temasıyla yapıldı.

İsviçre'nin Davos kasabasında 22 Ocak'ta başlayan ve onlarca devlet ve hükümet başkanının katıldığı forum, bugün yapılan kapanış töreniyle sona erdi.

Bu yıl 49. kez gerçekleştirilen Davos Zirvesi'ne 110 ülkeden 3 binden fazla iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı ve 350'yi aşkın oturum gerçekleştirildi.

Zirvenin ana konuları arasında küreselleşme, iklim değişiklikleri, Çin’de ve küresel ekonomide büyümenin yavaşlaması, ticaret savaşları, Yemen ve Suriye krizi, popülizmin yükselişi, göç sorunu, yoksullukla mücadele ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) süreci, teknolojideki gelişmeler, tıp alanındaki hızlı gelişmelerin toplumu dönüştürmesi, ruh sağlığı, robotik gelişmeler, yapay zeka ve dijitalleşme gibi başlıklar ele alındı.

Toplantılarda, küreselleşmenin kapsayıcı olabilmesi için uluslararası iş birliğinin önemi vurgulandı.

Davos toplantılarına Türkiye’den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan katıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DavosWEF
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1