"5. Büyükelçiler Buluşması"

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) organizasyonuyla Kapadokya'da buluşan büyükelçi ve yabancı ülke misyon temsilcileri, forum toplantısında bir araya geldi.

İlki 2014 yılında Mardin'de, sonraki yıllarda Trabzon, Çanakkale ve Gaziantep'te gerçekleştirilen "Büyükelçiler Buluşması"nın 5'incisi Nevşehir'de, 76 ülkeden 49'u büyükelçi olmak üzere yaklaşık 250 katılımcı ile yapıldı.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, bir otelde düzenlenen forum toplantısında yaptığı konuşmada, çeşitli ülkelerin temsilcilerini Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını bildirdi.

Katılımcılara, bölge turizmiyle ilgili bilgiler veren Aktaş, "Sahip olduğu doğası, tarihi ve kültürel değerleriyle dünyanın en farklı bölgelerinden birisi olan Kapadokya, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, günümüzde ise dünyanın en önemli kültür ve inanç turizmi merkezlerinden biri olma özelliğini taşımaktadır. Bölgemiz her yıl çeşitli ülkelerden gelen binlerce ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Bölgemiz, sıcak hava baloncuğu, termal turizm ve çeşitli aktivitelerin düzenlenmesiyle turizmde ciddi bir ivme yakalamıştır." diye konuştu.

TİM Başkanı İsmail Gülle ise Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini, ticaret hacminin artırılması amacıyla daha çok ülkeyle serbest ticaret anlaşması yapabilmek için çaba harcadıklarını söyledi.

Uluslararası ticaretin siyasi gerilimlerden etkilenmemesi gerektiğini vurgulayan Gülle, büyükelçilerle buluşma imkanı sağlayan bu organizasyon aracılığıyla ikili ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisi 2018 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 5,2 oranında büyüyerek G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen üçüncü, AB ülkeleri arasında ise ikinci sırada yer aldı. Bizleri en çok sevindiren gelişme ise bu güçlü büyümeye ihracatımızın katkısı olmuştur. Siyasi gerilimlerin ticareti etkilememesini, ticaretin siyasetten bağımsız olarak sürdürülmesini hedefliyoruz. Bu yüzden ülkelerinizin en üst düzey temsilcileri olan sizlerle diyaloğu güçlendirmeyi, ilişkilerimizi en üst düzeye taşımayı hedefliyoruz. Ticarete bakış açımızı, ekonomimizin başarı öyküsünü, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı sizlerin aracılığıyla dünyaya anlatmak istiyoruz. Ülkelerin yerel parayla ticaret yapabilmeleri, bu sistemin hayata geçirilmesi ile uluslararası ticaretin daha bağımsız hale geleceğine inanıyoruz. Küresel ticarette, her ülke bir diğerine açılan önemli bir kapıdır. Bu yüzden ister ticaret olsun ister yatırım olsun tüm ülkeleri üçüncü ülkelerle ortak projeler üretmeye davet ediyoruz. Ayrıca ticaret hacmimizi artırabilmek için daha fazla ülke ile serbest ticaret anlaşması imzalama gayreti içindeyiz."

Libya'nın Ankara Büyükelçisi Abdurrezzak Muhtar Ahmed Abdulkadir de TİM'in ev sahipliğinde düzenlenen programın faydalı olduğuna inandığını belirterek, "UNECSO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan bir bölgede bulunmak bizim için mutluluk verici. Türk ihracatçıları ülkelerimizin iş camialarıyla bir araya geliyor. Türk ihracatçılarıyla tekstilden tarıma, imalattan ulaştırma ve alt yapıya her alanda karşılaşıyoruz ve beraberce çalışıyoruz. TİM'in de mesafeleri aşmak için harcadığı çabayı görüyoruz." ifadesini kullandı.

"5. Büyükelçiler Buluşması"na katılan konuklar, Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni ziyaret ettikten sonra kentten ayrılacak.