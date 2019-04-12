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5 günde 637 bin yolcu

DHMİ, İstanbul Havalimanı'nda, 7-11 Nisan'da gelen yolcu sayısının 329 bin 106, giden yolcu sayısının 308 bin 668, toplam yolcu sayısının 637 bin 774 olduğunu duyurdu.

5 günde 637 bin yolcu
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, İstanbul Havalimanı'nda 7-11 Nisan'da toplam yolcu sayısının 637 bin 774 olduğunu bildirdi.

DHMİ'den yapılan açıklamada, 5-6 Nisan'da büyük taşınmanın gerçekleştiği dünya havacılığının yeni merkezi İstanbul Havalimanı'nda, 7-11 Nisan'da gelen yolcu sayısının 329 bin 106, giden yolcu sayısının 308 bin 668, toplam yolcu sayısının 637 bin 774 olduğu belirtildi.

Açıklamada, havalimanına inen uçak sayısının 2 bin 18, havalimanından kalkan uçak sayısının 2 bin 43, toplam uçak trafiğinin de 4 bin 61 olduğu kaydedildi.

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İstanbul HavalimanıDHMİ
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