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5 ilde yağmur bekleniyor

- Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de akşam saatlerinde yağmur beklendiğini bildirildi

5 ilde yağmur bekleniyor

MALATYA (AA) - Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de akşam saatlerinde yağmur bekleniyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de akşama doğru yağmur başlayacak.

Karlıova ve Ovacık'ta ise akşam saatlerine doğru karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde yer yer görülebilecek sis ve pus nedeniyle oluşabilecek olumsuz şartlara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

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