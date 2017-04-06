5. İslami Dayanışma Oyunları'nın İstanbul'da yapılması kararı





BAKÜ (AA) - RUSLAN REHİMOV - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye olarak İslami Dayanışma Oyunları'nın bilinirliğini ve uluslararası spor camiasındaki karşılığını artıracaklarını söyledi.

Kılıç, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de katıldığı İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu (ISSF) 25. Yönetim Kurulu toplantısının ardından 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nın İstanbul'da yapılacak olmasını ve Türk sporunun hedeflerini AA muhabirine değerlendirdi.

Toplantıda 5. İslami Dayanışma Oyunları için adaylıklarını açıkladıklarını, bunun da kabul edildiğini hatırlatan Kılıç, "Türk halkına hayırlı, uğurlu olsun. Önümüzde 4 yıl var, buna iyi hazırlanarak 2021 yılında oyunlara ev sahipliği yapacağız." dedi.

Oyunları 30 branşta yapmayı planladıklarını söyleyen Kılıç, geleneksel okçuluk ve aba güreşinin de branşlara dahil edileceğini bildirdi.

Kılıç, İslami Dayanışma Oyunları'nı çok daha bilinir hale getirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve diğer uluslararası spor kuruluşlarıyla önümüzdeki 4 yıl hazırlık yapacağız. Türkiye ve İstanbul'a hayırlı olsun. Hep diyorduk, Türkiye önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacak." şeklinde konuştu.

Bu sene 18-30 Temmuz'da Samsun'da İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın, yine yıl içerisinde İstanbul'da Avrupa Basketbol Şampiyonası finallerinin yapılacağını hatırlatan Kılıç, "Türkiye bir spor ülkesi olarak yoluna en iyi şekilde devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Başbakanımızın tam desteği ve onayıyla 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nı Türkiye'ye kazandırmanın gurur ve mutluluğu içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kılıç, İslami Dayanışma Oyunları'nın daha fazla tanınması için yapılması gerekenler hakkında şunları aktardı:

"Oyunların bilinirliğini artırmamız gerekiyor. Yeterince tanıtımının olmadığını görüyoruz. Daha fazla tanıtım, ülkelerin daha üst seviyede katılımını, oyunların spor medyasında daha fazla yer almasını sağlayacaktır. Oyunların uluslararası camiadaki karşılığını artırmak için uluslararası spor yönetimleriyle daha yakın iş birliğini öne çıkartacağız. Tanıtımını iyi yaparsak ve sporcularımızın elde edeceği başarıların uluslararası anlamda yüksek olduğunu ortaya çıkarırsak, o zaman İslami Dayanışma Oyunları'nın takvimdeki yeri ve görünürlüğü artacaktır."





- "Türk sporunda tırmanış trendi başlamış durumda"

Bakü'de 12-22 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda Azerbaycan'ın ardından en çok sporcunun Türkiye'den katılacağını söyleyen Kılıç şöyle devam etti:

"350'yi aşkın sporcumuz buraya katılacak. Endonezya'da yapılan oyunlardaki başarımızın üstüne çıkacağız. Hedefimiz tabii ki en üst seviyeye gelmek. Genel olarak Türk sporundaki gelişmeyi artık uluslararası camiada da görmeye başladılar. Gelişen tesisleşme altyapısı ve sporcuların bu imkanları en iyi şekilde kullanmasıyla çok daha farklı bir noktaya geleceğiz. Tırmanış trendi başlamış durumda. Önümüzdeki yıllarda sportif anlamdaki başarılarımızın arttığını hep beraber müşahede edeceğiz."