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5 kişilik araçtan 23 göçmen çıktı

- Hatay'da, hafif ticari araç içerisinde 10'u çocuk 23 kaçak göçmen yakalandı

5 kişilik araçtan 23 göçmen çıktı

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde polis ekipleri, kovalamaca sonucu durdurdukları hafif ticari araçta, 10'u çocuk 23 göçmeni yakaladı.

Alınan bilgiye göre, göçmen kaçakçılığı ihbarı üzerine Kırıkhan-Kumlu yolu üzerinde emniyet güçleri tarafından takibe alınan 31 RT 784 plakalı hafif ticari araç, Kırıkhan girişinde durdurulmak istendi.

Polisin dur ikazına uymayan araç, yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından Kırıkhan-Reyhanlı yolu üzerinde durduruldu. Araçta, Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 10'u çocuk 23 göçmen tespit etti.

Suriyeliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, araç sürücüsü Suriye uyruklu M.E.B (22) gözaltına alındı.

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5 Kişilik AraçGöçmen KaçakçılığıHatay
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