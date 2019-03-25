5 milyon LPG'li araç kullanıcısı müjdeli haberi bekliyor

5 milyon LPG’li araç kullanıcısı ve LPG sektörü, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un vereceği müjdeye kilitlendi.



Bakan Kurum’un AVM’lere, otellere ve kapalı otoparklara LPG’li araçların girmesine ilişkin yasal düzenleme yapılacağına dair açıklaması, LPG’li araç kullanıcıları kadar, otopark işletmelerini, LPG donanım şirketlerini ve oto gaz bayilerini de yakından ilgilendiriyor.



Türkiye karayollarında yaklaşık 5 milyon LPG’li araç seyrediyor. Ancak bu araçlar, kapalı otoparkların gerekli altyapıya sahip olmaması ve yasal mevzuatın engellemesi sebebiyle kapalı otoparklara giremiyor. LPG’li araçlara otopark yasağı Avrupa ülkelerinde ve diğer ülkelerde artık bulunmazken, araçların LPG’li olduğunu belirten etiket taşıma zorunluluğu da yer almıyor. Ancak dünyanın en çok LPG’li aracına ve en yaygın LPG dolum istasyonlarına sahip olan Türkiye’de ise durum tam tersi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un AVM’lere, otellere ve kapalı otoparklara LPG’li araçların girmesine ilişkin yasal düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıklaması tüm dikkatleri bu konuya çekti. Bakan Kurum, TSE’nin kurallarına uyulması gerektiğini vurgulayarak, İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Yangın Yönetmeliği’nde düzenleme yapması gerektiğini açıkladı. Kapalı otoparkların gerekli tedbirleri almalarının ardından LPG’li araçların da diğer ülkelerde olduğu gibi başta AVM’ler ve oteller olmak üzere kapalı otoparklara girebileceğini belirten Bakan Kurum, düzenlemelerin Nisan ayında yapılacağını açıkladı.



Müstakil LPG’ciler Derneği kararı destekliyor



Müstakil Likit Petrol Gazcıları Kit Satıcıları ve Otogaz Bayileri Derneği Başkanı Yılmaz Cömert, Bakan Murat Kurum’un açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek “Avrupa’da ve dünyanın diğer ülkelerinde LPG’li araçlar uzun yıllardır otoparklara serbestçe girebiliyorken Türkiye bu konuyu gündemine alamamıştı. LPG ekosistemindeki tüm paydaşlar olarak milyonlarca çalışanı da yakından ilgilendiren bu konuda Türkiye’nin de gerekli adımları atmasını memnuniyetle karşılıyoruz ve AVM’lerin ile diğer kapalı otoparkların da bu yönde gerekli hazırlıklara bir an önce başlamasını arzu ediyoruz.” açıklamasını yaptı.



Cömert, LPG’nin yaygın tedariği bulunan en çevreci yakıt olduğunu vurgulayarak “Türkiye gerek LPG ile çalışan araç sayısı gerekse de LPG dolum istasyonu yaygınlığı açısından dünyanın ilk sırasında yer alıyor. Avrupa ülkelerinde LPG’li araç kullanmak aynı zamanda çevreye ve insan sağlığına saygılı bir sürücü olmanın gereği olarak algılanırken, Türkiye’de araçların otoparklara alınmaması, LPG’nin hak ettiği saygınlıkla anılamamasına sebep oluyordu. Çok sayıda araç kullanıcısı LPG’li araç kullanmak istese de ailesi ile AVM’ye gittiğinde aracını ara sokaklara park etmek zorunda kalacağı için bu tercihinden uzak durmak zorunda kalıyor. İnsanımız çok daha yüksek bedel ödeyerek, ekonomik bir alternatif olarak gördüğü ancak çevreye ve insan sağlığına çok zararlı olan, tüm gelişmiş ülkelerin terk etmeye hazırlandığı dizel araçları kullanmak zorunda kalıyor. LPG’li araçlara uygulanan bu haksız yasağın kaldırılması, mevcut 5 milyon LPG’li araç kullanıcısını doğrudan ilgilendiriyor. Ama bunun da ötesinde ülkemizde çevreye saygılı olan çok sayıda vatandaşın da LPG’li araç kullanmaya geçmesini teşvik edecektir. Türkiye için çok hayırlı bir karar olacağına inanıyoruz ve İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın gerekli düzenlemeleri yapmasını destekliyor, bir an önce bu haksız uygulamanın son bulmasını diliyoruz” dedi.



Otomobillerin yaklaşık yarısı LPG’li



Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2019 yılı Ocak ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre trafiğe kayıtlı 12 milyon 437 bin 250 adet otomobilin yaklaşık yarıya yakınını oluşturan 4 milyon 703 bin 163 araç LPG kullanıyor.



Yasaklayan Yönetmeliklerin Değişmesi Bekleniyor



LPG’li araçlara, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 17.08.2000 tarihli ve 24143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, “Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” doğrultusunda kapalı otopark yasağı uygulanıyor. Bu yönetmelik doğrultusunda, araçların arka ve ön camlarına “BU ARAÇ KAPALI YERLERE PARK EDEMEZ” yazılı bir etiket yapıştırılması gerekiyor.



LPG’li araçlara bir diğer yasaklama Aralık 2007’de 26735 sayı ile Resmî Gazete’de yayımlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”teki, madde 60-4’te yer alıyor. Bu maddede “LPG veya sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) yakıt sistemli araçlar kapalı otoparklara giremez ve alınmaz” ifadesi yer alıyor.



Bakan Murat Kurum’un üç bakanlığın ortak çalışma yürüttüğüne dair açıklamalarının ardından, otopark yasağına yasal dayanak teşkil eden bu yönetmeliklerin değişmesi bekleniyor.



LPG’li araçlar 2004 yılından bu yana hazır



Avrupa’nın birçok ülkesinde LPG’li araçların kapalı otoparklara girmesi serbest ve araçların LPG’li olduğunu belirten herhangi bir etiket veya benzeri bir tanımlama işareti yapıştırma zorunluluğu bulunmuyor. Türkiye’deki LPG’li araçlar da Avrupa’dakiler ile aynı standartlarda üretiliyor ve 2004 yılındaki düzenlemeyle birlikte LPG’li araçların yakıt tanklarının emniyet valfi ile donatılması bir zorunluluk. LPG’li araçların yakıt tanklarında söz konusu emniyet valfi standart olarak bulunuyor ve araç yangında kalsa dahi tank patlamayarak ileri seviye güvenlik özellikleri sunuyor.



Otoparkların uygun havalandırmaya ve gaz sensörüne sahip olması gerekiyor



LPG’li araçların kapalı otoparkları girmesini engelleyen söz konusu yönetmeliklerin yanı sıra, bu yasağın altında yatan bir diğer sebep ise otoparkların havalandırma sistemlerinin, zeminde gaz birikmesine izin vermeyecek şekilde sirkülasyonu sağlayacak uygun bir havalandırma sistemine sahip olmaması. Bunun yanı sıra otoparklara, herhangi bir gaz kaçağı oluşması halinde bunu tespit edecek gaz sensörleri konuşlandırılmış olması gerekiyor. Yapılacak yönetmelik değişikliklerinin AVM’lere, otellere ve kapalı otopark işletmelerine gerekli altyapıyı sağlama yükümlülüğü getirmesi bekleniyor.

