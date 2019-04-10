Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi tercihinin ardından ABD'li kaynaklar, F-35 uçaklarının tesliminin mümkün olamayacağı yönünde açıklamalarda bulundu.



Bu çerçevede gelinen son duruma ilişkin değerlendirmeler yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının kolay olmadığını belirterek, "En kötü senaryoyu konuşalım. Bizim yeni uçaklara ihtiyacımız var. F-35'ler olmazsa ben yine ihtiyacım olan uçağı herhangi bir yerden almak durumundayım. Ta ki kendim üretinceye kadar." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyaretinin ardından gelen bu açıklama, gözleri Rus meşeli alternatiflere çevirdi.



Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri için 5. nesil savaş uçağı olarak geliştirilen Su-57, uçuş menzili, hız ve manevra kabiliyeti konusunda F-35'ten üstünlükler taşırken, F-35 de gizlilik avantajına sahip bulunuyor.



"Bilgi sentezi" kavramına göre tasarlanan F-35, alanların dinamik bir resmini yaratıyor ve bunu dost birimlere gerçek zamanlı iletiyor. F-35 ayrıca diğer uçakların düşman hava sahasındaki hareketlerini koordine edebiliyor.



Su-57 ise daha farklı bir amaç doğrultusunda önemli hava hedeflerini tehdit eden unsurlara karşı hava üstünlüğünü sağlamaya odaklanıyor. Bu yaklaşımın bir parçası olarak Su-57'nin F-35 gibi gizlilik özelliklerinin bazılarına ihtiyacı bulunmuyor. Rus hava savaşı doktrini, kendi görünmez uçaklarını uçurmaktan ziyade, havadaki görünmez uçakların karşılanmasına dayanıyor.



Uçakların yetenekleri



Rus Hava Kuvvetleri envanterine Su-57'nin bu yıl girmesi bekleniyor. F-35 ise başta programda yer alanlar olmak üzere bir dizi ülkede kullanılıyor.

Su-57'nin takviyesiz süpersonik uçuş, kısa mesafeli kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri, kapalı bölmelerde silah sistemleri, süper manevra kabiliyeti gibi özellikleri bulunuyor.



F-35 ise kısa mesafeli kalkış ve iniş, dikey kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri ve kapalı bölmelerde silah sistemleriyle görev yapıyor.

Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı saatte 2 bin 600 kilometre azami hıza, F-35 saatte bin 931 kilometre azami hıza sahip bulunuyor.



Su-57, 5,8 saat uçarken, F-35'te bu süre 2 saat 36 dakika. Su-57, 10 bin kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor, 35 bin 480 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 11 bin 100 kilogram iç yakıt rezervi bulunuyor.



F-35 ise 8 bin 160 kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor, 31 bin 751 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 8 bin 900 kilogram iç yakıt rezerviyle görev yapabiliyor.