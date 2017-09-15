5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali 17 Kasım'da başlayacak

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi tarafından düzenlenen, 5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali, 17-26 Kasım'da yapılacak.

İstanbul Medya Akademisi'nden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilen festivalde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışmaları'nın son başvuru tarihi, 22 Eylül'e kadar uzatıldı.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında "En İyi Film"in 100 bin lira ile ödüllendirileceği yarışmada ayrıca, "En İyi Yönetmen", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Senaryo" dalları ile "En İyi Görüntü Yönetmeni" ve "En İyi Kurgu" dallarında da çeşitli ödüller verilecek.

Festivalde ayrıca dünya sineması, kısa film ve animasyon seçkileriyle özel gösterim, söyleşi, atölye çalışmaları ile sergiler sinemaseverlerle buluşacak. Sinema sektöründen önemli konukların ağırlanacağı festivalin içeriğine bu yıl yeni bölümler de eklenecek.

Yarışma yönetmeliklerine ve başvuru formlarına, festivalin internet sayfası olan "www.bogazicifilmfestivali.com" adresinden ulaşılabilecek.



