KIRKLARELİ (AA) - 5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi Kırklareli'nde başladı.

Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğündeki kongrenin açılışında konuşan Tarımsal Araştırmalar ve ve Politikalar Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanı Bülent Sönmez, uluslararası bir kongrenin Kırklareli'nde yapılmasından gurur duyduğunu söyledi.

Bu tür kongrelerin önemli olduğuna değinen Sönmez, toprak ve su kaynaklarının hayati önem taşıdığını vurguladı.

İklim değişikliklerinin tarım açısından önemli olduğuna işaret eden Sönmez, "Bugün dünya genelinde 795 milyon insan kronik açlık yaşamakta, 2 milyar insan ise yetersiz beslenmektedir. Artan nüfus ile su talebi artıyor. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de su en çok tarım sektöründe tüketiliyor. Küresel gıda güvenliği için tarım ve kırsal kalkınma açısından, toprak ve su kaynaklarının hayati önem taşıdığı hem ülkemiz hem de uluslararası toplum tarafından açık ve net bilinmektedir." diye konuştu.

Tarım sektöründeki verim ve kaliteyi arttırmayı amaçladıklarını dile getiren Sönmez, tarım alanında yapılan her çalışmayı desteklediklerini kaydetti.

Sürdürülebilen tarımı önemsediklerini dile getiren Sönmez, "Uluslararası çalışmaları ve bilgi paylaşımları çok önemli. İklim değişiklikleri ve toprak verimliğinin arttırılması çok önemli. Bu bilimsel kongre de bu açıdan çok önemli." ifadelerini kullandı.

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi ise Türkiye'nin tarım sektöründe önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Birçok kişinin tarım sektöründe istihdam edildiğini anlatan Çiftçi, tarımın doğal şartlar ve iklime bağlı olarak sürdürülebilen bir faaliyet olduğuna dikkat çekti.

Kongrede AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan ile Belediye Başkan Vekili Mehmet Gider de birer konuşma yaptı.

Kongre 15 Eylül Cuma günü sona erecek.



