ANTALYA (AA) - Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), 5. Uluslararası Medya Eğitim Programı'nı (UMEP) Antalya'da düzenleyecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yayıncılık tecrübesini dünyayla paylaşmak amacıyla düzenlenen ve 70 ülkeden 162 medya çalışanının katılacağı "5. UMEP" 4 Aralık'ta Antalya'da başlayacak.

Televizyon ve radyo yayıncılığı, haber programları ve yeni medya alanlarında eğitimlerin, forumlar, söyleşiler ve belgesel gösterimlerinin düzenleneceği programa, Türk cumhuriyetleri, Asya, Avrupa, Afrika, Latin Amerika ülkeleri ve Kafkaslar'dan gelen kamu ile özel medya çalışanları katılacak.

Kurum tarafından 2009'da 27 ülkenin katılımıyla başlatılan organizasyonun bu yılki teması "Etkili İçerik Üretimi" olarak belirlendi.

Tecrübe paylaşımını esas alan programda "Televizyon Yayıncılığının Geleceği", "Olağanüstü Dönemlerde Habercilik", "Radyo Her Yerde" ve "Yayıncılıkta Büyük Veri" adıyla medya ve yayıncılık teknolojileri alanında dört forum gerçekleştirilecek.

Dijital ekranlar, mobil uygulamalar, yayıncılıkta yeni trendler ve yeni medya teknolojilerinin konuşulacağı programda, algı yönetimi, medya ve İslamofobi, kriz yayıncılığı, emoji kültürü ve eğlencenin geleceği gibi güncel tartışma konuları ele alınacak.

TRT'nin tecrübeli uzman kadrosunun yanı sıra alanında uzman özel sektör çalışanları ve medya profesyonellerinin iştirak ettiği program, Dışişleri ile Kültür ve Turizm bakanlıkları, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Anadolu Ajansı ile Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Program, 12 Aralık'ta sona erecek.