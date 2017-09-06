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5. Uluslararası Moleküler Biyoloji Kongresi

- Boğaziçi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek kongre 8-10 Eylül'de yapılacak

5. Uluslararası Moleküler Biyoloji Kongresi

İSTANBUL (AA) - 5. Uluslararası Moleküler Biyoloji Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde 8-10 Eylül'de yapılacak.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Moleküler Biyoloji Derneği tarafından organize edilen kongrede, dünyada ve Türkiye’de moleküler biyoloji çalışmaları yürüten bilim insanları bir araya gelecek.

Kanser ve kanser oluşma mekanizmaları, programlı hücre ölümü, genetik ötesi kalıtım (epigenetik), genom çalışmaları, DNA hasarı ve onarım mekanizmalarının kanser üzerine etkileri gibi başlıkların ele alınacağı kongrede, dünyaca ünlü moleküler biyologlar konuşmacı olarak yer alacak.

Pensilvanya Üniversitesi'nde son dönemde oldukça popüler olan epigenetik üzerine çalışmalar yapan Profesör Shelley Berger kongrede konuşmacı olacak. Çevresel faktörlerin genler üzerindeki etkilerini de inceleyen epigenetik, özellikle 20. yüzyılda bilim insanlarının yoğunlaştığı konular arasında yer alıyor. Berger, yürüttüğü çalışmalarda, kanser gibi insan hastalıklarının genetik ötesi kalıtımını inceliyor.

Kongrenin bir diğer konuşmacısı olan Profesör Seamus Martin, programlanmış hücre ölümü üzerine çalışmalarıyla tanınıyor. Bilimsel yayınlarda Avrupa’nın en çok atıf alan ismi olan Martin, insanlarda kanser oluşumunun en önemli adımlarından birisi olan programlanmış hücre ölümleri üzerine çalışmalar yürütüyor.

İzmir Biyotıp ve Genom Araştırma Merkezi’nin kurucusu ve aynı zamanda Avrupa Moleküler Biyoloji Enstitüsüne Türkiye’den üye seçilen 3 isimden birisi olan Prof. Dr. Mehmet Öztürk de kongrenin konuşmacıları arasında yer alan bir diğer önemli isim. Prof. Dr. Öztürk, karaciğer kanseri üzerine bir konuşma yapacak.

Masaya yatırılacak konular arasında evrim ve eğitim konusunun da yer aldığı kongrede, dünya genelinde moleküler biyoloji çalışmaları yürüten isimler, 3 gün boyunca çalışmalarının sonuçlarını tartışma imkanı bulacak.

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