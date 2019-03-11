5. Yeşil Ekonomi Ödülleri sahiplerini bulacak

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği’nin (YAPDER) desteklediği, gazeteci Celal Toprak ile yayıncı Mehmet Gözcü’nün birlikte düzenledikleri Yeşil Ekonomi Ödülleri 20 Mart’ta sahiplerini bulacak.



Doğru iş yapan yerel yöneticileri, sivil toplum örgütü önderlerini, kamu ve özel kuruluşları yüreklendirmek ve cesaretlendirmek için düzenlenen 5. Geleneksel Yeşil Ekonomi Ödülü, Kanalekonomi ve Gazeteekonomi sponsorluğunda gerçekleşecek.



Yeşil Ekonomi Ödülleri; akademisyenler, yerel yönetim uzmanları ve sivil kurum kuruluşları önderliğinde oluşan 50'ye yakın önemli ismin önerileri ile bu alanda farkındalığı öne çıkarmayı hedefliyor.