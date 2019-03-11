Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi mersin 2010 Bursa
Citroen dikkat çekti
Citroen dikkat çekti
6 bin firmaya teşvik
6 bin firmaya teşvik
3 yeni sportif Egea
3 yeni sportif Egea
TÜREB'de bayrak değişimi
TÜREB'de bayrak değişimi
Lokomotifte kadın imzası
Kadın imzası

5. Yeşil Ekonomi Ödülleri sahiplerini bulacak

Bu yıl 5.si düzenlenecek olan Yeşil Ekonomi Ödülleri 20 Mart 2019 Çarşamba günü saat 18:00’de PERPA Ticaret Merkezi’nde düzenlenecek.

5. Yeşil Ekonomi Ödülleri sahiplerini bulacak
banner17

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği’nin (YAPDER) desteklediği, gazeteci Celal Toprak ile yayıncı Mehmet Gözcü’nün birlikte düzenledikleri Yeşil Ekonomi Ödülleri 20 Mart’ta sahiplerini bulacak.

Doğru iş yapan yerel yöneticileri, sivil toplum örgütü önderlerini, kamu ve özel kuruluşları yüreklendirmek ve cesaretlendirmek için düzenlenen 5. Geleneksel Yeşil Ekonomi Ödülü, Kanalekonomi ve Gazeteekonomi sponsorluğunda gerçekleşecek.

Yeşil Ekonomi Ödülleri; akademisyenler, yerel yönetim uzmanları ve sivil kurum kuruluşları önderliğinde oluşan 50'ye yakın önemli ismin önerileri ile bu alanda farkındalığı öne çıkarmayı hedefliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Mehmet GözcüCelal ToprakYAPDERYeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5