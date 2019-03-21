5. Yeşil Ekonomi Ödülleri sahiplerini buldu

Yeşil Ekonomi Programı'ndan yola çıkılarak çevreye verdiği önem ve duyarlılık nedeniyle proje üretmiş kişi ve kurumları onurlandırmak üzere Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) tarafından geliştirilen Yeşil Ekonomi Ödülleri bu yıl 5. kez sahiplerini buldu.



Ekonomi Gazeteciler Derneği Başkanı (EGD) Celal Toprak ve yayıncı Mehmet Gözcü, gelecek ve gelecek kuşaklar için yeşil ekonomiyi önemsediklerini söyledi.



Perpa Ticaret Merkezi'nde düzenlenen, Celal Toprak ve Mehmet Gözcü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirdiği 5. Yeşil Ekonomi Ödüllleri'n sahipleri ise aşağıdaki isimler oldu.



ÖDÜL ALANLAR

TEV Mütevelli Heyeti Üyesi Davut Ökütçü'ye ödülünü Eski Kalder Başkanı Hamdi Doğan verdi.

İSO Meclisi'nin eski üyelerinden Murteza Cilikel ödülünü, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu’nun elinden aldı

Prof. Dr. Esfender Korkmaz ödülünü, BeyliSO Meclisi'nin eski üyelerinden Murteza Cilikel ödülünü,kdüzü Organize Sanayi Bölgesi Kurucu Başkanı Abdullah Teber elinden aldı.

Abdülkadir Konukoğlu ödülünü, Orge Elektrik'in kurucusu Orhan Gündüz’ün elinden aldı.

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis ödülünü, Fethiye Belediye Başkan adayı Alim Karaca’nın elinden aldı.

Öztiryakiler YKB Tahsin Öztiryaki ödülünü, 2A Mühendislik Genel Müdürü Kadir Öğücü’nün elinden aldı.

Teknik Yapı YKB Nazmi Durbakayım ödülünü, Bangladeş Başkonsolosu Dr. Muhammed Münir Ul İslam’ın elinden aldı.

Cey Grup YKB Ali Avcı'ya ödülünü, YASED Başkanı Doğan Ufuk Güneş verdi.

Gedizler YKB Başkanı Reşit Gediz ödülünü, Orge Elektrik CEO'su Nevhan Gündüz’ün elinden aldı.

Doğanlar Yatırım Holding YKB Başkanı Davut Doğan’ın ödülünü, Kurumsal İletişim Müdürü Birnur Özgül ve Marka Yöneticisi Can Camcı, Avcılar kurucu Belediye Başkanı Yüksel Çengel’in elinden aldılar.

Uyumsoft Mehmet Önder adına ödülü, Uyumsoft Genel Müdürü Hüseyin Şahin, gazeteci Çetin Ünsalan’ın elinden aldı.

Kığılı YKB Abdullah Kiğılı adına ödülü, Kiğılı yerine ödülü Kiğılı CEO’su Hilal Suerden Sanayici iş insanı Mustafa Kaçmaz’ın elinden aldı.

SANKO Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu ödülünü, EGD Başkanı Celal Toprak’ın elinden aldı.

İHA Genel Yayın Koordinatörü İhsan Altıkardeş ödülünü, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu’nun elinden aldı.

Korumar Otel Genel Müdürü Taceddin Özden adına ödülü, Avcılar Belediye Başkan Adayı Av.Turan Hançerli’nin elinden aldı.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ödülünü, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'nun elinden aldı.

Dış yatırım Uzmanı Dr. Adem Akkaya ödülünü, Marmara OSB YKB Sadettin Çay'ın elinden aldı.

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel ödülünü, Sarıyer Belediye'si Teknik Başkan Yardımcısı Sevgi Atalay'ın elinden aldı.

Gürman Grup Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Solmaz ödülünü, Cey Grup YKB Ali Avcı'nın elinden aldı.

Megasan YKB Hasan Ali Cesur ödülünü, Çağrı Elektrik YKÜ Erdoğan Budak'ın elinden aldı.

İDEA Stratejik ve İdari Danışmanlık sahibi Gülin Atilla ödülünü, Enosad başkanı Dr. Hüseyin Halıcı'nın elinden aldı.

Krea Gayrimenkul YKÜ Zafer Ergüven ödülünü, Fuzul Genel Müdürü Eyüp Akbalık'ın elnden aldı.

İMES YKB Kemal Akar ödülünü, ORGE Elektrik YKB Orhan Gündüz'ün elinden aldı.

İSO Meclisi'nin eski üyelerinden Murtaza Çelikel ödülünü, SANKO Holding YKB Zeki Konukoğlu'nun elinden aldı.















