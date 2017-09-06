TEKİRDAĞ (AA)- Tekirdağ'da düzenlenen 50. Balkan Yelken Şampiyonası'nda ilk gün yarışları tamamlandı.

Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde optimist, laser 4.7, laser radial, laser standart ve 420 kategorilerinde yarışlar yapıldı.

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü tesislerindeki organizasyonda, Türkiye'nin yanı sıra 7 ülkeden yaklaşık 200 sporcu, kendi sınıflarında dereceye girebilmek için mücadele etti.

İlk gün yarışları sonunda Yunanistan'dan Lavakas Dedes birinci, Türkiye'den Can Ertürk, Bulgaristan'dan Todor Tuzlukov üçüncü oldu.

420 kategorisinde, Türkiye'den Rasim Yaşar-Kaan Barlas ikilisi yarışı ilk sırada tamamlarken, Yunanistan'dan Arvanitis Aggeles-Kavakarakis Thefaur ikilisi ikinciliği, Türkiye'den Deniz Saltık-Aylin Tezol ikilisi ise üçüncüğü elde etti.

Laser standart kategorisinde, Yunanistan'dan Paratmidriov Dimitris birinci, Türkiye'den Ali Fuat Yuvalı ikinci, Yunanistan'dan Karadimas Marios da üçüncü oldu.

Laser 4.7 kategorisinde, Yunanistan'dan Margapiditis Pavlos altın madalya kazanırken, Manos Alminios gümüş, Pousbouris George ise bronz madalya kazandı.

Laser radial kategorisinde, Yunanistan'da Christos Mouzakıs birincilik kürsüsüne çıkarken, Türkiye'den Tansu Erin Şarlak ikinci, Yunanistan'dan Patroklos Mandiralis üçüncü sırada yer aldı.

Yarışlar, yarın sürecek.