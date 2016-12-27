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504 konut açık arttırmayla satılacak

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, İstanbul Başakşehir Kayabaşı'nda yapılan 504 konut, 28 Aralık Çarşamba günü saat 11.00'de açık arttırma ile satışa çıkarılacak - Konutların satışından elde edilen gelir, dönüşüm uygulamalarında kullanılacak

504 konut açık arttırmayla satılacak

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, İstanbul'da Başakşehir Kayabaşı'nda yapılan 504 konutun açık arttırma ile satışa çıkarılacağı bildirildi. Konutların satışından elde edilen gelir ise dönüşüm uygulamalarında kullanılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye genelinde başlatılan kentsel dönüşüm seferberliği için tüm imkanların kullanıldığı ifade edildi.

Açıklamada, 6306 Sayılı Kanun kapsamında, İstanbul Başakşehir Kayabaşı'nda, geliri dönüşüm uygulamalarında kullanılmak üzere yapılan 504 konutun 28 Aralık Çarşamba günü saat 11.00'de açık arttırma ile satışa çıkarılacağı bildirildi.

Söz konusu gayrimenkullerin, TURYAP Yapı Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından düzenlenecek "Açık Artırma ve Açık Satış" yöntemiyle alınacak tekliflerin bakanlıkça onaylanması şartı ile satışa sunulduğu bildirildi.

"Emlak Konut Başakşehir Evleri Sosyal Tesisleri A5 Blok Altı Başakşehir/İstanbul" adresinde ve internetten teklif alma şeklinde yapılacak toplantının katılım bedelinin 5 bin liradan başladığı ve tekliflerin toplantı sırasında, açık arttırma yöntemiyle alınacağı kaydedilen açıklamada, satışı yapılacak konutlarla ilgili detaylı bilgiye "turyap.com.tr" internet adresinden ulaşılabileceği de belirtildi.

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Açık Arttırmaçevre Ve şehircilik Bakanlığıİstanbul BaşakşehirKonut Satışı
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