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53. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali

- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 53. kez düzenlenen "Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali" etkinlikleri kapsamında, kortej yürüyüşünün ardından, festival ateşi yakıldı

53. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 53. kez düzenlenen "Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali" etkinlikleri çerçevesinde, kortej yürüyüşü yapılarak, festival ateşi yakıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve ilçe belediye başkanları ile yurt dışından temsilcilerin de yer aldığı kortej, kadın trampet takımı, halk oyunları ekibi ve animasyon gösterileri eşliğinde Endüstri Meslek Lisesi önünden Atatürk anıtına yürüdü.

Başkan Albayrak, valilik binası önündeki Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından yaptığı konuşmada, geçmişten bu yana Tekirdağ'da mayıs ayının son, haziran ayının ilk haftasının kiraz festivali olarak kutlandığını hatırlattı.

Şehrin isminin tüm ilçeleri kapsadığını ve festivalin de ilin tamamını kapsayacak şekilde kutlanması gerektiğini aktaran Albayrak, şöyle devam etti:

"Geçmişten bu yana Tekirdağ'da mayıs ayının son haftası, haziran ayının ilk haftasının kiraz cümbüşü olarak kutlanıyor. 1963 yılından beri Kiraz festivali, aynı coşku ve aynı heyecanla kutlanıyor. Ancak 30 Mart 2014'te Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olunca yerel yönetimlerde bir takım değişiklikler oldu. Tekirdağ ismi tüm ili kapsadığı için tüm ilçeler tarafından kutlanması gerekiyor. Biz bu projeyi geçen seneden itibaren hayata soktuk. Artık kiraz festivali tüm ilçelerimizde kutlanır hale geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin parlayan yıldızı olmaya devam edecektir."

Çeşitli etkinliklerle 10 Haziran'a kadar sürecek festivalin ateşi, Başkan Albayrak ve beraberindekiler tarafından yakıldı.

Etkinliğe Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ CHP Milletvekilleri Candan Yüceer ve Faik Öztrak, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Garnizon Komutanı Albay Kemal Cone, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



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Kiraz FestivaliTekirdağUluslararası
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