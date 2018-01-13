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54 Afrika ülkesinden ABD Başkanı Trump'a tepki

54 Afrika ülkesinin BM nezdindeki büyükelçileri, Trump'ın göçmenlere yönelik hakaret içeren sözlerini kınadı.

54 Afrika ülkesinden ABD Başkanı Trump'a tepki

DAKAR (AA) - 54 Afrika ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki büyükelçileri, bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenlere yönelik hakaret içeren sözleri nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ın özür dilemesini talep etti.

ABD Başkanı Trump'tan göçmenlere 'ağır' sözler

BM’deki Afrika grubunun üyesi 54 ülkenin büyükelçileri, ABD Başkanı Trump'ın Afrikalı göçmenlere yönelik sözleri üzerine New York'ta acil toplantı düzenledi. Toplantının ardından Trump'ı kınayan ortak bir bildiri yayımlandı.

Bildiride, Trump'ın Beyaz Saray'daki bir toplantıda, bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenlere ilişkin "İğrenç ülkelerden geliyorlar." şeklindeki talihsiz sözlerinin "skandal ve ırkçı" olduğu ve güçlü bir şekilde kınandığı belirtildi.

"ABD kurumlarında, Afrikalıları renklerinden dolayı küçümseme eğiliminin artmaya başlaması endişe vericidir." ifadesine yer verilen bildiride, Afrika'nın aynı şekilde hakaret edilen Haiti ve diğer halklar ile dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Trump'tan sözlerini geri alması ve özür dilemesi talep edilen bildiride, ABD Başkanı Trump'ı kınayan tüm Amerikalılara teşekkür edildi.

Afrika'daki ABD büyükelçileri dışişleri bakanlıklarına çağrıldı

Afrika ülkeleri Senegal ve Botswana başta olmak üzere birçok Afrika ülkesinde ABD büyükelçileri, Trump'ın hakaret içeren sözleri nedeniyle dışişleri bakanlıklarına çağrıldı.

Haiti hükümeti ise "ABD Başkanı'nın ırkçı bakışını yansıtan 'iğrenç ve kötü' sözlerinin her açıdan kabul edilemez" olduğuna ilişkin açıklama yapmıştı.

Trump, perşembe günü Beyaz Saray'daki bir toplantı sırasında bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenlere ilişkin "İğrenç ülkelerden geliyorlar." sözlerini kullanmıştı.

Muhabir: Alaattin Doğru

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