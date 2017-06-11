57 yıllık hayat arkadaşını biberonla besliyor

TRABZON (AA) - TUĞBA YARDIMCI - Trabzon'da, geçirdiği felç nedeniyle yaklaşık 4 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Sabri Rogob'a, 57 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi adeta bebek gibi bakıyor.

Sürmene ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesinde yaşayan ve ÇAYKUR'dan emekli olan Sabri Rogob'un (78), yaklaşık 5 yıl önce evinin önünde düşmesi sonucu kaburgalarından bazıları kırıldı. İyileşme sürecinde beyin felci geçiren Rogob, vücudunun sol tarafını kullanamaz hale geldi.

Alzaymır hastası da olan Rogob'a, 57 yıl önce kaçırarak evlendiği eşi Altun Rogob adeta bebek gibi bakıyor. Eşinin moralini yüksek tutmak için sık sık türkü söyleyen Altun Rogob, püre haline getirdiği yemeğini kaşıkla yedirdikten sonra biberonla su, çay içmesine yardımcı oluyor.

- "Canından koparırsın bir bebek ya aynı öyle"

Altun Rogob, gençliğinde köyde katıldığı düğünde dinamit patlaması sonucu sağ eli kopan eşini çok sevdiğini söyledi.

Neşeli bir insan olduğunu belirten Rogob, çocukları olmamasına rağmen eşi ile mutlu bir hayat sürdüklerini ifade etti.

Rogob, kocasına hastalık döneminde bakmanın mükafatını göreceğine inandığını vurgulayarak, "Ben cennetimi kazanıyorum." dedi.

Eşine bebek gibi baktığını anlatan Rogob, "O benim arkadaşım. Konuşması bile benim için yeterli. Yemeğini yapıyorum. Sürekli yattığı yerde çeviriyorum ki sırtında yara olmasın. Kaç senedir yatıyor bir tane yarası yok çok şükür. Gece bile kalkıp bakıyorum. Gerçekten bebek gibi, canından koparırsın bir bebek ya aynı öyle." diye konuştu.

Kendisinin de yaşlılığa bağlı çeşitli sağlık sorunları olduğunu dile getiren Rogob, evin işlerini yaptığını, yemek pişirdiğini ve kapısının önündeki bahçede sebze yetiştirdiğini söyledi.

Evinin çarşı, pazar işlerini eşinin durumundan dolayı kendisinin göremediğine dikkati çeken Rogob, ihtiyaçlarını para verdiği yakınlarına ya da komşularına aldırttığını belirtti.

Rogob, eşinin tüm ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını anlatarak, sadece gücü yetmediği için yıkanması sırasında para karşılığında birinden yardım aldığını dile getirdi.

- "Bir gözümden öbür gözüme teslim edemem"

Devletten evde bakım yardımı aldığını belirten Rogob, "Allah devletimizin eksikliğini vermesin. Hiçbir sıkıntı yaşatmasın, hor bakanları Cenab-ı Allah budasın. Kendi hastana bakıyorsun diye devlet sana imkan sağlıyor, Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Rogob, "bir gözümden öbür gözüme teslim edemem" dediği eşine severek hizmet ettiğini söyledi.

Eşinin çok yardım sever biri olduğuna dikkati çeken Rogob, şöyle devam etti:

"Sağlığında düzenli olarak Kızılay'a kan bağışında bulunurdu. Kızılay'dan verilen plaketi bile var. Acil durumdaki çok hastaya gidip kan vermiştir. Çok iyidir, ona yemek yedirirken 'bir kaşıkta kendi ağzına koy.' diyor. Memnun, istekli bakıyorum. O benim arkadaşım, kimsem yok. O benim her şeyimdir, cennet arkadaşımdır. Bana, 'Allah seni cennete nasip etsin.' diyor. Daha ne olsun, o da bana yetiyor. Gücüm yetene kadar ona bakacağım. Ben onu bir gözümden öbürüne teslim edemem ki."

Sabri Rogob ise eşi için "Allah ondan razı olsun. Kendisinden çok memnunum." dedi.