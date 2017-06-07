59 yıldır tokmağını elinden bırakmıyor

KASTAMONU(AA) - ÜMİT YORULMAZ - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 59 yıldır davulculuk yapan Nuri Güleryüz, ramazan ayında da yöresel kıyafetler giyerek çaldığı davuluyla insanları sahura kaldırıyor.

Düğünlerde davul çalarak 19 yaşında başladığı mesleğini 78 yaşına gelmesine karşın sürdüren Güleryüz, düğünlerin yanı sıra 15 yıldır ramazan davulculuğu da yapıyor.

Yöresel kıyafetler giyerek Kastamonuluları sahura kaldıran Güleryüz, bir yandan davul çalıp kendi yazdığı manileri söylerken, diğer taraftan da çeşitli gösteriler sunuyor.

Renkli kişiliğiyle ilgi çeken Güleryüz'ü sahur vaktine kadar sokakta bekleyen gençler, davul çalarken cep telefonuyla görüntüsünü çekip sosyal medyadan paylaşıyor.

- Davulculuktan elde ettiği gelirle 8 çocuk büyüttü

Güleryüz, AA muhabirine, davulculuğa 19 yaşında başlayıp uzun süre yaptıktan sonra bazı nedenlerle mesleğine bir süre ara verdiğini söyledi.

Başka işler yaptıktan sonra tekrar çok sevdiği mesleğine geri döndüğünü belirten Güleryüz, halen davulculuğu sürdürdüğünü dile getirdi.

Ramazan ayında da davul çalarak insanları sahura kaldırdığını aktaran Güleryüz, "Davul çalarken kendi yazdığım manileri okuyorum. Her sokakta ayrı mani söylüyorum. Dinleyenler, ertesi gün aralarında benim söylediğim manileri konuşuyorlar. Hangi maniyi söylediysem birbirlerine söylüyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor." dedi.

Davulculuktan elde ettiği gelirle 8 çocuğunu büyütüp iş sahibi yaptığına işaret eden Güleryüz, sağlığı elverdiği sürece mesleğini yapmayı sürdüreceğini anlattı.

- Gençler, görüntülerini sosyal medyadan paylaşıyor



İlçe sakinlerinden Emrah Karakaş da arkadaşlarıyla hemen her akşam Güleryüz'ün sahurda davul çalmasını beklediklerini söyledi.

Cep telefonuyla Güleryüz'ün görüntülerini çektiklerini anlatan Karakaş, "Çok güzel görüntüler ortaya çıkıyor. Nuri amca aynı anda birçok şeyi yapıyor. Bu da bizim dikkatimizi çekiyor. Sosyal medyada görüntüleri izleyenler çok beğeniyor." ifadesini kullandı.