“5G'yi kullanan ilk 10 ülkeden birisi olacağız“

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Dünyada 5G'yi kullanan ilk 10 ülkeden birisi olacağımızı çok net bir şekilde söyleyebiliriz. 2020 yılı içinde de 5G'nin ticari olarak kullanılabileceği deneme amaçlı bile olsa yerlerimiz olacak." dedi.



Sayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5G ile ilgili standartlaşma çalışmalarının bitmeden ilk ürünlerin ortaya çıkmaya başladığını söyledi.



Dünya nüfusunun üçte birinin 4G'ye erişim sağladığını ifade eden Sayan, 5G'nin sadece iletişim alanında değil, tüm sektörleri çok yakından etkileyecek bir teknoloji olduğunu aktardı.



Haberleşme teknolojilerindeki ses, veri, görüntü iletiminin 5G ile başka bir boyuta taşınacağını belirten Sayan, 5G'nin yenilikçi hizmetleri de beraberinde getireceğini vurguladı.

Sayan, 5G'nin standartlaşmasıyla ilgili çalışmaların 2016 yılında başladığını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla 4,5G yetkilendirmesini yaparken 5G'ye uygun bir yetkilendirme rejimi izledik ve frekansları tahsis etmiş olduk. Dünyada 5G'yi kullanan ilk 10 ülkeden birisi olacağımızı çok net bir şekilde söyleyebiliriz. 2020 yılı içinde de 5G'nin ticari olarak kullanılabileceği deneme amaçlı bile olsa yerlerimiz olacak. 5G'yi mevcut yetkilendirmeyle kullanabiliyor olacağız." dedi.



Makineler arası haberleşme



Makinelerin birbiriyle bağlanacağı bir dünyadan bahsedildiğini dile getiren Sayan, "Şu anda Türkiye'de 80 milyon abonenin 5 milyonu makineler arası haberleşme yapıyor. 2025 yılıyla ilgili projeksiyonda 100 milyar insan ve nesne birbirine bağlı olacak. Dünya nüfusu 10 milyar olacak. Şu anda yüzde 90 insanlar arasında, yüzde 10 da makineler arasında haberleşme var. 2025'te bu tamamen dönecek yüzde 90 makineler, yüzde 10 da insanlar arasında haberleşme olacak." diye konuştu.



"Yerli ve milli imkanlarla ilk kullanan ülkelerden biri olacağız"



Otonom araçlar, uzaktan sağlık kontrolü, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve yapay zeka uygulamalarının 5G ile yeniden şekilleneceğine dikkati çeken Sayan, şöyle devam etti: "5G'nin en büyük özelliği bütün sektörleri çok yakından etkileyecek. Eğitimden sağlığa, tarımdan ekonomiye ve hemen hemen hayatın her alanında olacak. 5G ile gecikme azalacak, hız artacak. Gecikmenin azalmasıyla bir doktor Türkiye'nin herhangi bir yerinde ameliyat yapabiliyor olacak. Bir kepçe operatörünün evinden koltuğa oturup kepçesini bir dağdan maden çıkarırken kullanabilmesini sağlayacak teknoloji 5G'de var. 5G iş yapış tarzımızı çok daha farklı hale getirecek. İnşallah biz de bunu yerli ve milli imkanlarla ilk kullanan ülkelerden biri olacağız."



Sayan, bakanlık olarak 5G ile ilgili altyapının sağlıklı bir şekilde oturmasını sağlamak amacıyla hazırladıkları "5G ve Ötesi Beyaz Kitap"ın lansmanını yaptıklarını ve 5G Türkiye formunu oluşturduklarını ifade ederek, şunları kaydetti: "Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Bilkent ve Hacettepe üniversiteleriyle Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumunun bulunduğu vadiyi 5G Test Vadisi diye tanımladık. Bu Test Vadisi'nde ilk 5G sinyalleri verildi, denemeler yapıldı. Şu anda ağırlıklı yabancı satıcıların üzerinden giden testlerimizi, tüm KOBİ'lerin kullanabilmesini temin eden yerli ve milli imkanlarla olmasının çalışmasını yapıyoruz. 2020'de 5G ile ilgili ilk deneme amaçlı, ticari kullanımın da olduğu denemeyi yapmış olacağız."