6 ayda 12 bin kilometre pedal çevirdi

AYDIN (AA) - İngiltere'den daha önce otostop çekerek birçok ülkeyi gezen 56 yaşındaki Janick Planeur, bisikletiyle çıktığı turda 12 bin 255 kilometre yol katederek Aydın'a ulaştı.

Londra'da garsonluk yapan doğa aşığı Fransız kökenli Planeur, bisikletiyle yabancı ülkeleri gezmeye karar verdi. Biriktirdiği parayla bisiklet alan Planeur, 5 Mayıs'ta yola çıktı.

Avrupa'daki 9 ülkeyi gezdikten sonra Türkiye'ye geçen, çeşitli kentleri gezmesinin ardından Yunanistan'a gitmek üzere Aydın'a gelen Planeur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 bin 255 kilometre yol katettiğini söyledi.

Süs ve gösterişten uzak dünya görüşüne sahip olduğunu, doğayla iç içe hayat yaşamaya çalıştığını anlatan Planeur, Londra'da garsonluk yaparken kazandığı paranın neredeyse tamamını bu tura ayırdığını dile getirdi.

"Tamamen doğayla iç içe bir yaşam istiyorum"

Mayıs ayında ülkesine dönmeyi planladığını, biraz daha para biriktirmek için çalışacağını ve farklı ülkelere doğru tekrar yola çıkacağına dikkati çeken Planeur, "Yollarda gerçekten çok az para harcıyorum. Ayda 70 avro ancak harcıyorum. Bisikletimde bir mutfakta bulunan her şey var. Gittiğim yerlerde restoranlarda yemek yemiyorum. Bazen pazarlardan alışveriş yapıyorum. Benim çok basit bir hayatım var. Pahalı arabalar ya da evler hiçbir zaman istemedim. Benim için önemli olan seyahat. Telefon, televizyon, internet, alkol ve sigara yok. Tamamen doğayla iç içe bir yaşam istiyorum." diye konuştu.

"Türkiye, gerçekten çok büyük bir ülke"

Türkiye hakkındaki görüşlerini aktaran Planeur, şöyle konuştu:

"Türk insanı çok iyi, çok misafirperver ve çok kibarlar. Bana yemek ısmarlıyorlar hatta kıyafetimi yıkayanlar bile oldu. Türkiye, gerçekten çok büyük bir ülke. Çok fazla dağları var. Buranın tarihi ve coğrafi güzellikleri gerçekten çok fazla. Özellikle yollarını çok beğendim. Türkiye’de olmak çok güzel. Burada her şeyden önce kendinizi güvende hissediyorsunuz. Mesela bir Meksika ve Brezilya, burası kadar güvenli değil."