6. Çin Ürünleri Fuarı, İstanbul'da kapılarını açtı - Çinli üreticilerle Türk alıcıları altıncı kez bir araya getiren Çin Ürünleri Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde yaklaşık 600 Çinli firmanın katılımıyla başladı - Hangzhou Büyükşehir Belediye Başkan Yardıcısı Hu Wei: - "Birlikte ekeceğimiz tohumların hasadını da birlikte paylaşacağımızı umuyorum" - China Homelife Fuarları Genel Müdürü Binu Pillai: - "Çin'de Türk ürünlerini 'Made in Turkey' şeklinde tanıtıyoruz. Çünkü 'Made in Turkey' kalitesinden dolayı 'Made in Europe' anlamına gelir"

23 Mayıs 2019 Perşembe 13:12