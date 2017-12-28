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6 ilde Kılıçdaroğlu ve bazı CHP'liler hakkında suç duyurusu

- Eski DP üyeleri, "12 Eylül 2010 referandumu öncesi 'Demokrasi Buluşmaları' adıyla organize edilen ve İçişleri Bakanı Soylu'nun da katıldığı toplantılara FETÖ'nün finansal destek sağladığı" iddialarına ilişkin, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve parti yöneticileri hakkında 6 ilde suç duyurusunda bulundu

6 ilde Kılıçdaroğlu ve bazı CHP'liler hakkında suç duyurusu

ANKARA (AA) - Eski Demokrat Parti (DP) üyeleri, "12 Eylül 2010 referandumu öncesi 'Demokrasi Buluşmaları' adıyla organize edilen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı toplantılara Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finansal destek sağladığı" iddialarına ilişkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticileri hakkında 6 ilde suç duyurusunda bulundu.

Trabzon, Balıkesir, İstanbul Çağlayan, Ankara, Kırıkkale ve Kayseri adliyeleri önünde bir araya gelen partililer, ayrı ayrı hazırladıkları suç duyurusu dilekçelerini başsavcılıklara sundu, ortak metinle basın açıklaması yaptı.

Açıklamalarda, 12 Eylül referandumunda Anadolu'nun çeşitli illerinden bir araya gelen kişilerin yaptığı sivil inisiyatif çalışmasının finansmanının, FETÖ tarafından sağlandığına yönelik iddiaların, bu çalışmalara katkı sunan İçişleri Bakanı Soylu üzerinden terörle mücadeleye darbe vurmak amacını taşıdığı savunuldu.

Çalışmaya yönelik iddiaların, iftiraya dayalı FETÖ kampanyası olduğu belirtilen açıklamalarda, iddiaların gerçeğe aykırı ve kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a yönelik "kaset kumpası"nı hazırlayanların 120'sinde FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" bulunmasının, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile ilişkisini ortaya koyduğu iddia edilen açıklamalarda, 15 Temmuz darbe girişimini "kontrollü" olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu'nun, "Demokrasi Buluşmaları" inisiyatifine katılanlara ve İçişleri Bakanı Soylu'ya yönelik son dönemdeki söylemlerinin nedeninin, FETÖ ile iltisakının ortaya çıkmaması adına hedef saptırma çabası olduğu ileri sürüldü.

Açıklamalarda partililerin, inisiyatif çalışmalarını itibarsızlaştırmak ve çalışmaya katılanları terör örgütüyle ilişki içinde gösterdikleri iddiasıyla CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç hakkında suç duyurusunda bulundukları bildirildi.

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