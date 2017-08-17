6. Uluslararası Klarnet Festivali, 8 Eylül'de başlayacak

İSTANBUL (AA) - Klarnet virtüözü Serkan Çağrı'nın sanat yönetmenliğinde gerçekleştirilen "6. Uluslararası Klarnet Festivali", 8-17 Eylül'de ünlü isimleri müzikseverlerle buluşturacak.

Festivale ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Çağrı, 8 Eylül'de başlayacak festivalde yerli ve yabancı sanatçılar ile müzik gruplarının sahne alacağını belirterek, her yıl olduğu gibi bu yıl da sokak etkinlikleri yapılacağını, Ustaya Saygı konserinde ise Müslüm Gürses'in anılacağını dile getirdi.

Çağrı, festival içeriğinin dolu dolu olduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Beşiktaş ve Kadıköy iskelelerinde, Sultanahmet Meydanı, Galata Kulesi, Taksim tramvay sahnesi ve birçok noktada konserlerimiz gerçekleşecek. Özellikle genç müzisyenlere sahneyi veriyoruz. Bu yıl Maçka Parkı da eklendi. Orada da konserler gerçekleşecek. Özellikle İstanbul'un nefes almasına önem veriyoruz. Müzik aracılığıyla bunu gerçekleştiriyoruz. İstanbul'un her köşesinden müzik sesinin yükseliyor olması, şehre birazcık nefes aldırtmış oluyor. Müziğin herkese iyi geleceği düşüncesiyle İstanbul'un da özellikle stresinden arınmak için şehir meydanlarındaki etkinlikleri önemli buluyoruz."

Klarnet festivali fikrinin yaklaşık 9 yıl önceki hayali olduğunu belirten Çağrı, şunları aktardı:

"Ülkemizde çok çeşitli festivaller gerçekleştiriliyor ve bunların birçoğu büyük harcamalar yapılarak oluşturuluyor. Baktığımız zaman ise kültür sanat etkisinin çok fazla olmadığı görülüyor. Daha çok eğlenceye yakın olan bu anlayıştan uzak durulması gerektiği kanısıyla klarnet festivalini, kültür sanat etkisinin yüksek olacağı bir etkinlik olması hayaliyle hazırladık. İlk yılından itibaren bu etkiyi yaşadık ve gördük. Özellikle yurt içinden ve dışından gelen sanatçının bu festivale hayran kalması, etkinliğin içeriğini doğru bulması ve böyle festivallere ihtiyaç duyulduğunu söylemesi, bizi daha da motive etti."

Festivalde kültür ve sanat anlamında çok fazla etkinlik olacağını aktaran Çağrı, klarnetin adını taşıyan etkinliğin dünyadaki tüm müzik türlerine açık olduğunu ve bu tür festivallerin sayısının artması gerektiğini vurguladı.

Etkinlik kapsamında 11 Eylül'de New York Gypsy All Stars, Ara Dinkjian ve Brenna MacCrimmon Zorlu PSM'de sahne alacak. Balkan müziğinin ünlü ismi Goran Bregovic 12 Eylül'de, Müslüm Gürses anısına gerçekleşecek Ustaya Saygı Konseri 13 Eylül'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşecek.

Şarkıları ve gitarıyla dünya çapında beğeni toplayan Cezayirli sanatçı Souad Massi ile Serkan Çağrı, 14 Eylül'de Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak.

