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6. Uluslararası Klarnet Festivali yarın başlıyor

- "İstanbul Nefes Alıyor" sloganıyla yapılacak etkinlik kapsamında 10 günde, 11 mekanda, 38 sanatçı sahne alacak

6. Uluslararası Klarnet Festivali yarın başlıyor

İSTANBUL (AA) - Bu yıl 6.'sı düzenlenecek Uluslararası Klarnet Festivali, yerli ve yabancı sanatçıları müzikseverlerle bir araya getirecek.

"İstanbul Nefes Alıyor" sloganıyla yapılacak festival, yarın yapılacak meydan dinletileriyle başlayacak.

Sanat yönetmenliğini klarnet sanatçısı Serkan Çağrı'nın üstlendiği etkinlik, 10 günde, 11 mekanda, 38 sanatçıyı ağırlayacak. Etkinlik kapsamında 21 etkinlik ile 9 konser gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamında 11 Eylül'de Türk müziği, caz ve funk gibi pek çok müzik türünü birleştiren eğlenceli performanslarıyla New York Gypsy All Stars, ud sanatçısı Ara Dinkjian ve Kanadalı Halk Müziği sanatçısı Brenna MacCrimmon ile Zorlu PSM'de sahne alacak.

Balkan müziğinin ünlü ismi Goran Bregovic 12 Eylül'de, Müslüm Gürses anısına gerçekleşecek "Ustaya Saygı Konseri" ise 13 Eylül'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde izlenebilecek.

Şarkıları ve gitarıyla dünya çapında beğeni toplayan Cezayirli sanatçı Souad Massi ile klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, 14 Eylül'de Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak. Massi, Arapça, Fransızca ve İngilizce sevilen eserleri yorumlayacak.

Festival 17 Eylül'de sona erecek.

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