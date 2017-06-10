ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, "Adaletli bir dünya barışı, yarınlara dair alelade bir temenni değil, başlangıcı tam da içinde bulunduğumuz an olan bir inşa sürecidir." dedi.

Türkeş, TOBB Konferans Salonu'nda düzenlenen 6. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nde başka bir ülkede eğitim almanın, bu eğitimi başarıyla tamamlamanın ve mezun olmanın kolay bir iş olmadığını belirtti.

Mezun gençlerin artık hayata atıldığını vurgulayan Türkeş, "Sizlerin farkı şu ki sizler, üniversitedeki en değerli yıllarınızda, ağırlıklarından kurtulan ve yeryüzünün her noktasına kanat açan bir ülkenin tecrübelerine birebir şahit oldunuz." diye konuştu.

Türkiye'nin iç politikada attığı demokratik adımlara, dış politikada çizdiği yepyeni ufuklara, ülkede öğrenim gören uluslararası öğrencilerin de şahit olduğuna işaret eden Tuğrul Türkeş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye’nin son yıllardaki bu atılımları sayesindedir ki bugün burada, sayısız ülkeden gelen öğrenciler, aynı çatı altında mezuniyet törenlerini kutluyorlar. Dünyada çok az ülkeye nasip olacak bu rengarenk tablo karşısında, Türkiye olarak bizim de gurur duymamamız elde değil. Sizlerin hayatınız boyunca unutamayacağınız anılarınızda bu şekilde yer alabilmek, Türkiye'nin en değerli kazanımıdır.”

- "Hizmet etmek için can attığınızı görebiliyorum"

Başbakan Yardımcısı Türkeş, Türkiye'de eğitim alarak mezun olan öğrencilerin istihdam edilebilme şansının da daha yüksek olduğunu kaydetti.

Türkiye burslarının öğrencilerin, ülkelerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak planlandığını anlatan Türkeş, "Şimdi sizlerin de aldığınız eğitimin sonucunda, geriye dönüp ülkelerinizin ihtiyaç alanlarında yetişmiş insanlar olarak kendi vatanınıza en güzel şekilde hizmet etmek için can attığınızı görebiliyorum. Bugün bütün ülkelerin, üstesinden gelmeye çalıştıkları çeşit çeşit sorunları mevcut. İşte bu sorunların çözümü için artık önünüzde bir fırsat var. Ülkelerinizin mühendis, doktor, iktisatçı, tarihçi, muhasebeci, sanatçı ve daha birçok kadrolarını sizler teşkil edeceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Mezun öğrencilere, "Kendi kaderinizi ülkenizin kaderinden ayrı düşünmeyin." çağrısında bulunan Türkeş, Türkiye'nin, gençlerin iyi yetişmesine yönelik verdiği çabaların ülkelerin sorunlarının çözümüne ve insani boyutta kalkınmalarına da katkı sağladığına işaret etti.

Başbakan Yardımcısı Türkeş, gençlerin eğitimleri süresince Türkçeyi de en güzel şekilde öğrendiğini ve bunun da kendilerine büyük katkı sağladığını ifade ederek, gençlerden Türkçeyi asla unutmamalarını istedi.

Mezun gençlerin aynı zamanda ülkelerine gelecek olan her Türk vatandaşının da doğal birer ev sahibi olduğunu aktaran Türkeş, "Eminim ki ister büyükelçi, ister iş adamı, ister turist olsun, ülkenize ayak basan vatandaşlarımızın oradaki muhatapları, aracıları ve yardımcıları, daha şimdiden sizlersiniz. Türkiye ile bağlarınızı diri tuttuğunuz sürece, Türkiye ile ülkeniz arasındaki münasebetlere sizler de her zaman dahil olabileceksiniz." diye konuştu.

Birçok ülkede gerçekleştirilen "Mezun Buluşmaları" aracılığıyla mezun öğrencilerin hem birbirleriyle hem de ülkelerindeki iş adamlarıyla tanışmalarına olanak sağlandığını bildiren Türkeş, "Türkiye Mezunları, 160 ülkeye yayılmış, 100 bine yakın üyesi bulunan bir ailedir." dedi.

- "Kendi geçmişinizle olan bağlarınızı asla koparmayın"

Başbakan Yardımcısı Türkeş, mezun gençlerin Türkiye'ye olan katkılarının Türkiye'nin onlara sunduğu katkılardan daha fazla olduğunu belirterek, "Türkiye'nin, sizler gibi uluslararası öğrencilerin de katkıları sayesinde, önümüzdeki dönemlerde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olacağını unutmayarak bu ülkeyle, yani bir nevi kendi geçmişinizle olan bağlarınızı asla koparmayın. Dünyamızın çetin meseleleri, ancak sizlerin devamlı surette müzakere içinde bulunmanızla çözüme kavuşabilecektir. Adaletli bir dünya barışı, yarınlara dair alelade bir temenni değil, başlangıcı tam da içinde bulunduğumuz an olan bir inşa sürecidir." değerlendirmesinde bulundu.

- 160 ülkeden 60 bin öğrenci misafir oldu

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının yeni Türkiye vizyonuyla ortaya koyduğu çalışmaların gerek yurt dışında yaşayan vatanadaşlar gerekse soydaşlarla ilişkileri güçlendirdiğini, ekonomik ve sosyal ilişkileri tesis ettiğini bildirdi.

Yılmaz, "Bu çalışmaların katkısıyla bugüne kadar 160 ülkeden 60 bin öğrenci misafir oldu. Dünyanın dört bir yanında gönüllü elçilerimiz olan Türkiye burslusu öğrencilerimizle dünya ile dostluk köprülerini kuruyoruz. Her geçen yıl bu köprülerin sayısını da artırıyoruz. Birlikte herkes için daha iyi bir dünya inşaa edeceğiz." dedi.

Bir ülkenin ancak beşeri sermayesi güçlü ise güçlü olacağını anlatan Yılmaz, beşeri sermayenin ise eğitimle güçleneceğine işaret etti.

"Eğitim kaliteniz ne kadar yüksekse, ülkeniz de o kadar güçlü demektir." diyen Yılmaz, sürdürülebilir kalkınma için eğitimi, herkesi kapsayıcı, adil ve hayat boyu vermenin önemine değindi.

Bakan Yılmaz, "Yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizi geleceğe yön veren 'fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür' bireyler olarak yetiştirmek istiyoruz. Öğrencilerimize 21. yüzyılın gerektirdiği temel beceri ve değerleri kazandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin milli gelirinin yüzde 5,8'nin eğitime ayrıldığını kaydeden Yılmaz, bugün Milli Eğitim Bakanlığının bünyesinde 18 milyon, yükseköğretimde ise 7 milyon 300 binin üzerinde öğrencinin, toplamda ise 25 milyon öğrencinin eğitim gördüğünü aktardı.

Türkiye'nin geleceğini bu öğrencilerin, şekillendireceğini bildiren Bakan Yılmaz, Türkiye bursları ile Türkiye'de eğitim gören öğrencilerin de kendi ülkelerine katkı sunacağını belirtti.

Yılmaz, mezun olan öğrencilerin eğitim öğretim hayatına kendi ülkesinde devam eden öğrencilere kıyasla, daha avantajlı olduklarını işaret ederek, şunları söyledi:

"Bir kişinin eğitime kendi ülkesinde devam etmesi için birçok kolaylık var. Siz zoru seçerek, avantajlı oldunuz. Ömer Muhtar'ın 'İnsanı öldürmeyen darbeler onu güçlendirir' diye bir sözü vardır. Bu zorluklar sizi güçlendirdi. Ancak bir başka ülkede dilini, kültürünü hiç tanımadığınız insanlarla eğitim almak zordur. Bu zorluk sizi daha güçlü ve hayata hazır kıldı. Ayaklarınızın üzerinde durabilmenin ne olduğunu herkese gösterdiniz. Yeni başlangıçlar, bambaşka umutlarla hayata farklı bir pencereden bakabilme açısını kazandınız. 15 Temmuz'u gördünüz. Sizler burada akademik eğitimin yanında sizleri geliştirecek yeni bilgilerle donanınız. Okuduğunuz üniversitelerde farklı arkadaşlar edindiniz."

Bakan Yılmaz, öğrencilere ikinci vatanlarının Türkiye olduğunu ve kapılarının her zaman açık bulunduğunu hatırlatarak, Peyami Safa'nın "Mezunlara Nutuk" eserinden bir bölümü de okudu.

- 2 bin 500 öğrenci mezun oldu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Mehmet Köse ise bu yıl yapılan törenle 2 bin 500'e yakın öğrencinin mezun olduğunu açıkladı.

Köse, "Ülkelerinden kendi imkanlarıyla veya farklı programlar kapsamında Türkiye'de eğitim alan ve ülkelerine dönen mezunların sayısı 7 bin 500, 8 bin civarındadır. Türkiye'den mezun olarak, kendi ülkelerinde ve farklı ülkelerde çalışanların sayısı 100 bini aşmış durumdadır. Sizler de bu ailenin bir parçası oldunuz." dedi.

Mezunların yüzde 50'isi lisans, yüzde 35'i yüksek lisans ve yüzde yüzde 15'i de doktora düzeyinde olmak üzere, sosyal bilimler, fen bilimleri ve beşeri bilimlerin hemen her bölümünde eğitim aldıklarını anlatan Köse, bu akademik eğitim döneminde 116 ülkeden Türkiye bursları öğrencilerinin büyük başarılara imza attıklarını bildirdi.

Konuşmaların sonunda Başbakan Yardımcısı Türkeş, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Mehmet Köse, dereceye giren öğrencilere hediye takdiminde bulundu ve birlikte fotoğraf çektirdi.

Mezuniyet töreninde uluslararası öğrencilerden Timothy Perego, İzmira Odobaseva ve Navaz Kottokaren de Türkiye'ye duydukları sevgiyi dile getirdikleri birer konuşma yaptı.





































