60 yaşında başladığı karatede mavi kuşak sahibi

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Osman Sarp, spor yapmanın yaşı olmadığını göstermek için başladığı karatede mavi kuşak sahibi oldu.

Kırıkhan Belediyesinde Özel Kalem Müdürü olan Sarp, 3 ay önce belediyenin gençlik ve spor kulübü bünyesinde Şehit Gülşah Güler Sosyal Tesislerinde açılan karate kursuna katıldı. Yaşına rağmen bu sporda kısa sürede başarı gösteren Sarp, mavi kuşak aldı.

Sarp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karateyi çok sevdiğini ve herkesin sporla uğraşması gerektiğini belirtti.

Vatandaşları spor yapmaya davet eden Sarp, "Karateye 3 aydır devam ediyorum. Mavi kuşak almaya hak kazandım. Benim amacım sporun yaşının olmadığını insanlara göstermek. Sporu bizlere sevdiren herkese çok teşekkür ediyorum. Burada çok güzel bir ortam var ve antrenörümüz karate kursuna katılan tüm sporcularla birebir ilgileniyor." dedi.

Kırıkhan Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Ali Çeltik de Sarp'ı azminden dolayı kutlayarak, yaşına rağmen birçok sporcudan daha başarılı olduğunu söyledi.

Karate kursunu ziyaret eden Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran da Sarp'ı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.



