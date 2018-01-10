60 yaşından sonra Kur'an okumayı öğrendiler

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da yaşayan 60 yaş ve üzerindeki ev kadınları, düzenlenen kursta Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmenin sevincini yaşıyor.

Yaşıtları gibi evlerinde oturup örgü örmek ya da torunlarını sevmek yerine Kur'an öğrenmek için yollara düşen kadınlar, İl Müftülüğü bünyesinde açılan kursta Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

Siteler Mahallesi'nde bulunan kız Kur'an kursunda bir araya gelen kadınlar, öğretici eşliğinde Kur'an-ı Kerim okuyor.

Kursiyerlerden 65 yaşındaki Hatice Demir, AA muhabirine, yaklaşık 3 yıldır kursa devam ettiğini söyledi.

Geç de olsa Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmek için azmettiğini dile getiren Demir, "En sonunda, şükürler olsun Kur'an öğrendim. Buradaki arkadaşlarımızla güzel vakit geçiriyoruz. Kur'an okuyunca dünya benim oluyor. Akşam daha rahat uyuyorum." dedi.

60 yaşındaki Elifhan Bozan ise Kur'an-ı Kerim'i okumayı kursta öğrendiğini belirtti.

Daha önce yaşadığı mahallede kurs bulunmadığını aktaran Bozan, "Çok şükür Kur'an-ı Kerim'i öğrendik. Bir zamanlar bilmiyorduk ama şimdi okumanın heyecanını yaşıyorum. Bize emek veren hocalarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Kur'an okuyunca kendimi rahat hissediyorum"

Mücella Çetin (62) de Kur'an okuduğu için kendisini rahat hissettiğini ifade etti.

Kur'an bilmeyenlere de öğrenmelerini tavsiye ettiğini dile getiren Çetin, azmedip Kur'an okumanın heyecanını yaşadığını aktardı.

Kurs öğreticisi Fatma Erbay ise kurstaki 6 kadının 60 ve üzeri yaşta olduğunu söyledi.

Öğrencilerinin yeterli düzeyde olduğunu dile getiren Erbay, "Onlara ders programı çerçevesinde dini eğitim ve Kur'an dersi veriyorum. Kur'an okuduğunu görünce ben de mutlu oluyorum. Teyzelerimiz çok azimliler. Çeşitli rahatsızlıklarına rağmen kursa gelmeyi ihmal etmiyorlar." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Kemal Karagöz