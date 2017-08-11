AMASYA (AA) - CİHAN OKUR - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde berberlik yapan 72 yaşındaki Veli Kolaylıoğlu, mesleğini 60 yıldır aynı heyecanla devam ettiriyor.

İlçe merkezinde 6 metrekarelik dükkanında müşterilerini eski usullerle tıraş eden Kolaylıoğlu, 60 yıldır makas ve tarağı elinden bırakmadı.

Her sabah ilk günkü şevkle dükkanını açan Kolaylıoğlu, ilerleyen yaşına rağmen mutluluğu işinde ve müşterilerinde buluyor.

Kolaylıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğe küçük yaşlarda çırak olarak başladığını, hala da severek devam ettirdiğini söyledi.

Sağlığı el verdikçe mesleğini sürdüreceğini dile getiren Kolaylıoğlu, "Rahmetli babam, Rıza Üstün ustanın yanına beni çırak verdi. 12 yaşındaydım o zaman, elime makas ve tarağı aldım, o günden beri çalışıyorum." dedi.

Ustasının işinde çok başarılı ve titiz olduğunu, kendisini de aynı şekilde yetiştirdiğini belirten Kolaylıoğlu, şöyle devam etti:

"Mesleğimi çok seviyorum ve zevk alarak yapıyorum. Berberliğe olan sevgiyi ustam aşıladı bana. Dükkanıma ilk günkü heyecanla geliyorum. Mesleğimi sevmeseydim, titiz davranmasaydım 60 yıl devam ettiremezdim. Bu meslekte artık ekonomik bir kaygım yok, dükkanın kokusu bana yetiyor."

- "50 yıllık müşterilerim var"

Eskiden sanatkarlığın çok önemli ve değerli olduğunu vurgulayan Kolaylıoğlu, şimdi berberlik yapan gençleri kendisinin yetiştiği tarzda sanatkar kabul etmediğini söyledi. Kolaylıoğlu, şunları söyledi:

"Eskiden sanat icra edenin halk arasında saygınlığı vardı, şimdi öyle değil. Bunun sebebi de yeni yetişen arkadaşların işe önem vermemesi. Gençlerin yeni model saçlarını ben sanat kabul etmiyorum, o yüzden genç müşterilerim fazla yok. Yeni model saç tıraşı isteyenleri başka berberlere yönlendiriyorum. Benim sanatımı bilen gelir. 50 yıllık müşterilerim var, sadece gelir koltuğa oturur. Nasıl tıraş istediğini söylemez bile."

- "50 yıldır başka berbere tıraş olmadım"

Muharrem Kolay da Veli Kolaylıoğlu'nun Gümüşhacıköy'ün sevilen ve sayılan esnaflarından olduğuna işaret ederek "50 yıldır başka berbere tıraş olmadım. Burayı tercih etmemin sebebi sadece sanatı değil, hoş sohbeti, muhabbeti ve beyefendiliğidir. Yeni berberler bizim dilimizden anlamıyor." dedi.