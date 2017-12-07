60 yıllık hayal Ünlendi Barajı gerçek oluyor

IĞDIR (AA) - "Doğu'nun Çukurovası" olarak nitelendirilen Iğdır, yapımında sona yaklaşılan 60 yıllık hayali Ünlendi Barajı'nın gelecek yıl açılmasıyla yeniden hayat bulacak.

Tuzluca ilçesinin Aras Dağları bölgesinde yapımı devam eden Ünlendi Barajı, bölge halkının tarım ve içme suyu konusunda adeta umudu oldu.

Yaklaşık 60 yıl önce planlanan ve son 10 yıl içerisinde yapımı hızlandırılan barajın 2019 yılında tam anlamıyla hizmete sunulması hedefleniyor.

Barajın faaliyete başlamasıyla sahip olduğu mikroklima iklimi ve toprak yapısıyla "Doğu'nun Çukurovası" olarak nitelendirilen kentin, merkezinin yanı sıra 3 ilçe, 3 belde ve 70'e yakın köyün içme ve tarım suyu ihtiyacı karşılanacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Iğdır'ın Doğu Anadolu için önemli tarım merkezlerinden olduğunu söyledi.

Coğrafik yapısı nedeniyle kaynak sularının tarım sulama ihtiyacını karşılamadığı Iğdır'da bu durumun önemli sorun olduğunu aktaran Yılmaz, "Iğdır Doğu Anadolu bölgesinin Çukurovası'dır, öyle isimlendiriyoruz. Muazzam bir tarım ve hayvancılık potansiyeli var. Bu potansiyelin harekete geçirilmesinde en önemli unsurlardan biri sulama meselesidir." dedi.

"Sulama açısından çok faydalı olacak"

Barajın önemine vurgu yapan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Iğdır Ovası'nın daha bereketli hale gelmesi, buradaki üretimin artması için sulama çok önemli. Dolayısıyla geçmişten bu güne bu konuda önemli çalışmalar yapıldı. Yıllar yılı konuşulup da yapılmayan, programa alınmayan bir Ünlendi Barajı'mız vardı. Çok şükür bu bizim hükümetlerimize nasip oldu. Ben de Kalkınma Bakanlığım döneminde projeyi Devlet Su İşlerinin (DSİ) yatırım programına almıştım. Uzun yıllar, belki bir nesil tartışılan konuyu programa alarak hayata geçirmeye başladık. Şu anda proje devam ediyor. İnşallah uygulamada da hızlanarak hem içme suyu açısından çok önemli bir ihtiyacı karşılayacak, hem de sulama açısından çok faydalı olacak."