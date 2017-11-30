61. Uluslararası Beyrut Kitap Fuarı açıldı

BEYRUT (AA) - Lübnan'da bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Beyrut Kitap Fuarı, çok sayıda Lübnanlının katıldığı törenle açıldı.

Başkent Beyrut'taki Uluslararası Sergi ve Fuar Merkezinde (BİEL) bu yıl Lübnan Başbakanı Saad Hariri adına düzenlenen 61. Uluslararası Beyrut Kitap Fuarı'nın açılışını eski Başbakan Fuad Sinyora yaptı.

Arap Kültür Merkezi ve Yayıncılar Birliği tarafından organize edilen fuarda, Lübnanlı yayınevlerinin yanı sıra 16 Arap ülkesinden 65 yayınevinin standı bulunuyor. Fuara 20 yayıneviyle katılan Suriye, Lübnan'dan sonra en fazla katılımı sağlayan ikinci ülke oldu.

Suriye'den gelen yayınevi sahibi İsmail Hacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Suriye'de kitap satışları son yıllarda ciddi oranda düştü. Bu nedenle bu fuar bizim için çok önemli." dedi.

Fuarda Beyrut Yunus Emre Enstitüsü'nün yanı sıra Umman, Ukrayna ve bazı ülkelerin de tanıtım bölümleri yer alıyor.



Beyrut Yunus Emre Enstitüsü çalışanı Nejla Baassiri, her yıl fuara katılarak Türkiye'nin ve YEE'nin tanıtımını yaptıklarını ve yoğun ilgi gördüklerini söyledi.



Bu yıl sadece çocuk kitapları satan 25 yayınevinin fuara katılması da dikkati çekti. Fuardaki stantlarda, kitap dışında çocuk filmleri, kültürel kıyafetler, oyuncaklar ve farklı alanlarda ürünler de yer alıyor.

Uluslararası Beyrut Kitap Fuarı 13 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.



