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62 yıl sonra 'evet' dediler

1955'te kaçarak evlenen Ayşe ve Mehmet Yeni çiftinin 4 çocuğu ve 11 torunu, gecikmiş nikahta bir araya geldi.

62 yıl sonra 'evet' dediler

İSTANBUL(AA) - Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezinde torunlarının katılımıyla nikahları kıyılan çift, 62 yıl sonra gelinlik damatlık giydi.

1955'te kaçarak evlenen Ayşe (78) ve Mehmet Yeni (81) çiftinin 4 çocuğu ve 11 torunu, gecikmiş nikahta bir araya geldi

"3 gün ormanda yaşamak zorunda kaldık"

"Birbirimizi sevdik aldık" diyen Mehmet Yeni, 1955'te cebinde sadece 25 kuruş olduğunu anlattı.

Eşinin kendisini kaçırdıktan sonra parasız ortada kaldıklarını, 3 gün ormanda yaşamak zorunda kaldıklarını, fark edilmemek için ateş bile yakamadıklarını aktaran Ayşe Yeni ise o günün koşullarında bir bahçeden alıp yedikleri patatesin tadını ne kendisinin ne de hayat arkadaşının unutabildiğini ifade etti.

Ayşe Yeni, "3 günün açlığı vardı. Ne su var ne ateş ne de yemek... Bu kadar sabırla bu saate gelmek her yiğidin şanı değil. Şimdi param da var pulum da var altınım da var ama şimdi gençlik lazım bana ki bunları yiyebileyim." diye konuştu.

Annesinin ve babasının düğünlerine katılan Süleyman Yeni ise bu güzel tablonun mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "1955 yılındaki birliktelikte yoksulluktan ötürü yapılamayan bir düğün ve giyilemeyen gelinliğin hayali aslında bu. O, bugünlere kadar taşındı." diye konuştu.

Muhabir: Harun Polat

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