67. Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı başladı

FRANKFURT (AA) - Dünyanın en büyük otomobil buluşmalarından olan ve bu yıl 67'ncisi düzenlenen Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı (IAA 2017), kapılarını basın mensuplarına açtı.

Almanya'nın Frankfurt kentinde 14-24 Eylül'de ziyaretçileri ağırlayacak fuarın bu yılki teması, otomotivde yaşanacak değişime işaret etmek amacıyla "Gelecek Şimdi" olarak belirlendi.

Fuarın açılışını 14 Eylül'de Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yapması bekleniyor.

İki yılda bir düzenlenen fuarda, bu yıl yaklaşık 200 bin metrekare alanda Avrupa, Amerika ve Asya'dan 50'nin üzerinde büyük otomobil üreticisi yeni model ve teknolojilerini sergiliyor.

Fuara, bu yıl yaklaşık 100 ülkeden 10 binden fazla gazeteci akredite oldu.







