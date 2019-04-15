ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Trafikteki yüksek artışa rağmen son 10 yılda kaza yerinde gerçekleşen ölüm sayısı yüzde 69 azaldı. Azalma sağlamak bir başarı olsa da kesinlikle yetinebileceğimiz bir şey değil." dedi.

Bakan Turhan, Karayolları Genel Müdürlüğünde "69. Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısı"nın açılışında yaptığı konuşmada, her yıl gerçekleştirilen bu toplantıların kurumun yol haritasının belirlendiği bir "karayolculuk geleneği" olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yol medeniyettir" diyerek açtığı yolda, vatana ve millete, yaz kış hizmet götürmeyi kendilerine amaç edindiklerini belirten Turhan, Türkiye'nin uluslararası alanda siyasi, ekonomik ve sosyokültürel yönden avantajlarını kullanıp rekabet güçlerini artırabilmesi ve küreselleşme sürecine katkı sağlayabilen ülke olması için uygun stratejiler oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Turhan, uzak ile yakın arasındaki sınırların kalktığı, küresel etkileşimin sürekli arttığı bu dönemde ulaşımın daha da önem kazandığına dikkati çekerek, "Bizlere medeniyet yolunu açan, dünya ile entegre olmamızı, ulaşım ve erişimde söz sahibi olmamızı sağlayan, bizatihi kara yolu ulaşımı ve kelimenin tam anlamıyla da Karayolları Genel Müdürlüğümüzdür." diye konuştu.

2003'te başlatılan ulaşım hamlesiyle büyük işlere imza atıldığına işaret eden Turhan, şu bilgileri verdi:

"16 yıl içinde 20 bin 541 kilometre yol yaparak bölünmüş yol ağımızı 26 bin 642 kilometreye ulaştırdık ve 77 ilimizin birbiriyle bağlantısını sağladık. Sadece 2018'de 185 kilometresi otoyol olmak üzere 625 kilometre bölünmüş yol yaptık. Şehirlerimizin tamamına yakınını bölünmüş yollarla birbirine bağladık. Yol ağımızın yüzde 39'unu, ana akslarımızın tamamına yakınını bölünmüş yol haline getirdik. Buna bağlı olarak seyir hızımız 2 katına çıktı, seyahat süreleri yarı yarıya kısaldı. Artık trafiğin yüzde 81'i bölünmüş yollarda seyrediyor. Bu sayede 17 milyar 771 milyon lira yıllık yakıt-zaman tasarrufunun yanında, emisyon salımında da yıllık 3 milyon 294 bin ton azalma sağlamış olduk."

- "Yolların yüzde 37'si BSK'li oldu"

Trafik güvenliği ve konforlu seyahat için önem taşıyan iyileştirme çalışmaları kapsamında yolların fiziki standardını yükselttiklerini vurgulayan Turhan, bugün yolların yüzde 37'sine tekabül eden 25 bin 215 kilometresinin BSK'li olduğunu aktardı.

Turhan, sınır kapıları, limanlar, demir yolları ve havalimanlarıyla bağlantıları sağlayacak doğu-batı koridorlarının yüzde 90'ını, kuzey-güney koridorlarının da yüzde 86'lık bölümünü tamamladıklarını belirterek, başlattıkları otoyol seferberliği çerçevesinde otoyol uzunluğunu 2 bin 842 kilometreye çıkardıklarını söyledi.

Yap-işlet-devret (YİD) yöntemiyle hayata geçirdikleri projelerdeki başarıların, bundan sonraki projelerde de yatırımcılara güven verdiğini ve talebi artırdığını anlatan Turhan, ülkenin zor arazi şartlarını tüneller, köprüler ve viyadüklerle aşarak yollarını kısalttıklarını, konforlu, güvenli ve ekonomik trafik akışı sağladıklarını bildirdi.

Turhan, "2 yıl önce açılan Avrasya Tüneli sayesinde bir senelik zaman diliminde 23 milyon saat zaman tasarrufu, 30 bin ton yakıt tasarrufu, CO2 emisyonunda da 18 bin ton azalma sağladık." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir kalkınma için yapılan projelerde, doğanın korunmasına da hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan Turhan, 12 milyonu geçen yıl olmak üzere 16 yılda 62 milyon ağaç diktiklerini aktardı.

- "Akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırıyoruz"

Turhan, tüm plan ve projelerde çevre hassasiyetini göstermenin temel zorunluluk olduğuna dikkati çekerek, "Yaşadığımız çağın bilgi ve teknoloji odaklı olmasından hareketle çalışmalarımızda bilgi teknolojilerinden faydalanma hususuna çok önem veriyoruz. Bu nedenle akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırıyoruz. Görüntü tabanlı kara yolu bilgi sistemi yönetimi kurulması çalışmalarına da başlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan çalışmalar sonucu yollardaki hareketlilik 2,5 kat artmasına rağmen trafik kazalarında "100 milyon taşıt çarpı kilometre başına düşen kaza yerinde can kaybı"nın 5,72'den 1,79'a gerilediği bilgisini veren Turhan, "Trafikteki yüksek artışa rağmen son 10 yılda kaza yerinde gerçekleşen ölüm sayısı yüzde 69 azaldı ancak azalma sağlamak bir başarı olsa da kesinlikle yetinebileceğimiz bir şey değil." dedi.

Turhan, otoyolların kamu-özel ortaklığı yönetimiyle yapımına hız verilmesi, kuzey-güney koridorlarının tamamlanması, yol güvenliği ve konforu için BSK'nin yaygınlaştırılması, denetimlerin artırılması, ölümlü kazaların azaltılması, tehlikeli mal taşımacılığının uluslararası normlarda yapılmasının belli başlı hedefleri olduğunu dile getirdi.

Ülke ekonomisinin öngörülen hedeflerini yakalamasında gerekli altyapıyı gerçekleştirmek için yılmadan, özveriyle ve ciddiyetle çalışmaya devam edeceklerini belirten Turhan, 2003'ten bu yana yapılan tüm ulaşım projelerinin ana temasının, birbiriyle entegre olmuş ulaşım sistemleri olduğunu kaydetti.