7 aylık hamile kadın trafik kazasında hayatını kaybetti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 7 aylık hamile kadın öldü, 3 kişi yaralandı.

Elazığ'dan yurt dışına seyir halinde olan Recep Ersöz idaresindeki Almanya plakalı otomobil, Kırşehir-Kırıkkale karayolu Çiçekdağı ilçesi yol ayrımında kontrolden çıkarak tarlaya savruldu.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen jandarma ekipleri, başka kazaların oluşmaması için güvenlik tedbiri aldı.

Otomobilde sıkışan sürücü ile çocukları Harun ve Timur Ersöz, dini nikahla birlikte yaşadığı Mahten Reyhanla, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mahten Reyhanla, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Reyhanla'nın 7 aylık hamile olduğu, bebeğinin de kurtarılamadığı öğrenildi.

- Yozgat'ta da 7 aylık hamile kadın hayatını kaybetmişti

Öte yandan, bu sabah Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi ölmüş, ikisi çocuk 4 kişi yaralanmıştı. Kazada ölen kişinin 7 aylık hamile Kader Aydın (27) olduğu öğrenilmişti.