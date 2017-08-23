Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ekonomi ABD İnternet üzerinden satış
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti

7. Transanatolia Rally Raid yarışı

- Rallinin dördüncü gününde, Karaman'ın merkeze bağlı Göcer köyünde alev alıp patlayan otomobildeki sürücü ile yardımcısı yaralandı

7. Transanatolia Rally Raid yarışı


KARAMAN (AA) - 7. Transanatolia Ralli Raid organizasyonun dördüncü gününde, bir yarış otomobilinin alev alıp patlamasıyla pilot ile yardımcısı yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den 19 Ağustos'ta başlayan yarışın dördüncü etabı, Karaman'da yapıldı. Ralliye katılan sporculardan Hürriyet Girit (57) kontrolündeki yarış otomobili, Karaman merkeze bağlı Göcer köyü yakınlarında belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Sürücü Girit, aracı durdurup yardımcı pilot Tuvana Sayar (27) ile otomobilden atlayarak, hızla uzaklaştı. Alev alan otomobilde bir süre sonra patlamalar yaşandı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Girit ile Sayar, Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İzmir'de 19 Ağustos'ta başlayan 7. Transanatolia Rally Raid yarışı, 26 Ağustos'ta Samsun'da sona erecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
7. Transanatolia Rally Raid YarışıKaramanYaris
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5