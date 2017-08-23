KARAMAN (AA) - 7. Transanatolia Ralli Raid organizasyonun dördüncü gününde, bir yarış otomobilinin alev alıp patlamasıyla pilot ile yardımcısı yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, İzmir'den 19 Ağustos'ta başlayan yarışın dördüncü etabı, Karaman'da yapıldı. Ralliye katılan sporculardan Hürriyet Girit (57) kontrolündeki yarış otomobili, Karaman merkeze bağlı Göcer köyü yakınlarında belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Sürücü Girit, aracı durdurup yardımcı pilot Tuvana Sayar (27) ile otomobilden atlayarak, hızla uzaklaştı. Alev alan otomobilde bir süre sonra patlamalar yaşandı.
Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Girit ile Sayar, Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İzmir'de 19 Ağustos'ta başlayan 7. Transanatolia Rally Raid yarışı, 26 Ağustos'ta Samsun'da sona erecek.