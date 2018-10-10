70. Frankfurt Kitap Fuarı’nda Türk ulusal standı açıldı

FRANKFURT (AA) - Frankfurt Kitap Fuarı'ndaki Türkiye ulusal standı, düzenlenen törenle açıldı.



Yayıncılık sektöründe dünyanın en önemlisi olarak kabul edilen ve bu yıl 70. kez düzenlenen Frankfurt Kitap Fuarı’nda Türkiye ulusal standının açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve yayıncı birlikleri temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda basın mensubu katıldı.



Bakan Yardımcısı Dursun, açılışta yaptığı konuşmada fuarı çok önemsediklerini belirterek, “Türkiye olarak Almanya’ya kitap üzerinden bir gönül seferberliği çıkarması yaptık.” dedi.



Türkiye’nin kültür alanındaki diğer kurumlarıyla fuara katılım sağladığını dile getiren Dursun, “Hepimiz kitap için, kültür için buradayız. Yayın için, sanat için buradayız. Daha önce bu bir yazar olarak katıldığım fuara şimdi bakan yardımcısı olarak katılıyorum. Bu da benim için ayrı bir keyif oldu.” diye konuştu.



Dursun, Türkiye’nin sahip olduğu önemli kültür miraslarına dikkati çekerek, ”Buraya bir kültür seferberliği için, bir kültürel açılım için gelmiş bulunmaktayız. Bütün yayıncılarımızın çok mutlu olduklarını, yüzlerinin güldüklerini görmüş olduk.” ifadelerini kullandı.



Haluk Dursun, dijital gelişmelere rağmen kitabın hala günümüzde önemli bir unsur olduğunu vurgulayarak, “Kitapla beraberliğimizi Allah daim etsin. Her ne kadar teknoloji, dijital mecralar aramıza giriyor olsa da kitap bizim için kokusuyla, bütünlüğüyle, dokunmasıyla sayfaları açmasıyla, sahaflarıyla, yeni kitabevleriyle neredeyse kutsal bir unsur.” değerlendirmesinde bulundu.





- “Kitap fuarına çok özel bir programla katılabiliyor olmaktan mutluluk duyuyorum”





Prof. Dr. Ortaylı ise kitap fuarına çok özel bir programla katılabiliyor olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.



Ayrıca Türkiye’de Troya Müzesi’nin açılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getiren Ortaylı, “Bu bağlamda sizinle aynı zamanda paylaşmak istediğim diğer bir mevzu ise bugün gerçekten uzmanlık alanı açısından çok ileri ve çok modern bir müzenin Troya Müzesi’nin açılmış olması. Bunu da sizinle paylaşmaktan geçemedim.” şeklinde konuştu.





- “Bu katılımlar ve faaliyetler ayrı bir öneme sahip”





Başkonsolos Karartı da Türkiye’nin fuara katılım sağlamasının kültür tanıtımı açısından son derece önemli olduğunu belirterek şunları kaydetti:



“Dilimizin, kültürümüzün, sanat ve edebiyatımızın ulusal ve uluslararası boyutta tanıtılması açısından önemli bir işlevi yerine getiren yayıncılığımızı temsil eden kuruluşlarımızla bu fuarda yer almamız fevkalade önemli. Ülkemizle ilgili olumsuz ve karalayıcı kampanyaların dengelenmesine yönelik çalışmalarımız bakımından da bu katılımlar ve faaliyetler ayrı bir öneme sahip.”





- Bu yılki fuarın onur konuğu Gürcistan





Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen ve yayıncılık sektörünün en büyüğü kabul edilen fuarın bu yılki onur konuğu ülke Gürcistan olarak belirlendi.



Yazarları, gazetecileri, profesyonelleri ve kültür iletişimcilerini bir araya getiren fuarda 4 binden fazla da etkinlik düzenlenecek.



110 ülkeden yaklaşık 7 bin 500 katılımcının yer aldığı fuarı 10 binden fazla gazetecinin takip etmesi bekleniyor.



Bu yılki fuara katılım yüzde 3 artış gösterdi. Katılımcı sayısındaki en fazla artış Kuzey Amerika, Kanada, Afrika ve Güneydoğu Asya ülkelerinde faaliyet gösteren yayın evlerinde görüldü.



Bu arada, fuarın açılışı öncesinde, Berlinli yazar Inger-Maria Mahlke, “Archipel” adlı romanı ile Alman Yayıncılar ve Kitapçılar Derneği tarafından verilen Alman Kitap Ödülü'nü kazandı.





- Türkiye 320 metrekarelik alanda iki ayrı stant ile katılım sağladı





Türkiye’nin Frankfurt Kültür ve Turizm Ataşeliğinden yapılan açıklama göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Frankfurt Kitap Fuarı’na “Türkiye Ulusal Standı” ve "Çocuk Yayınları Standı" olmak üzere toplam 320 metrekarelik alanda iki ayrı stant ile katılım sağladı.



Fuar kapsamında Prof. Dr. Rüstem Aslan "Truva Sunumu” gerçekleştirecek. Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Fransuva Georgia'nın katılımıyla “Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’da Yansımaları” konulu bir panel de düzenlenecek. Ayrıca şef Refika Birgül de Türk geleneksel mutfağından hazırlayacağı bir yemeği katılımcılara ikram edecek.



14 Ekim’e kadar açık kalacak fuarı hafta içi profesyonel ziyaretçiler, hafta sonu ise tüm ziyaretçiler gezebilecek.

